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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أثناء عملهم فوق السقالات.. وزير السياحة يلتقي مرممي صالة الأعمدة بمعابد الكرنك

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

التقى، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمجموعة من الشباب والشابات من المرممين والمرممات الذين يتولون أعمال الترميم في صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، برفقة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك على هامش تفقد الوزير للموقف التنفيذي لمشروع ترميم هذه الأعمدة خلال فعاليات زيارته اليوم لمحافظتي الأقصر وقنا لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الأثرية بهما.

وصعد الوزير إلى أعلى السقالات، وتحدث مع المرممين والمرممات أثناء عملهم فوق السقالات، وإطلع على أعمال الترميم التي يقوموا بها وكيفية قدرتهم على كشف الألوان الأصلية للأعمدة.

كما تعرف منهم على بعض التفاصيل الخاصة بطبيعة عملهم ومنها ساعات العمل اليومية، والتوقيت الذى يستغرقه ترميم كل عمود، والتقنيات المستخدمة، وعدد من يعملون فى كل عمود.

وقدم أحمد عيسى لهم جزيل الشكر، معرباً عن دعمه لهم جميعاً وتقديره لما يبذلونه من جهود عظيمة ومشرفة للحفاظ على الآثار المصرية وإعادة صورتها الحضارية بما يليق بمكانتها وإمكانياتها وحضارتها العريقة.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع من المشروعات التي لم يكن من المُمكن تنفيذها بدون تضافر جهود الجميع وبدون وجود برامج الإنفاق المالي العام بشقية الجاري والاستثماري، والتي يقودها المجلس الأعلى للآثار وخاصة لتوفير التمويل اللازم لها وتقديم فرص عمل للشباب ذات الانتاجية العالية.

وأكد الوزير، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للآثار كمُشغل ومؤسسة علمية وجهوده للحفاظ على الآثار المصرية العظيمة وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة بما يساهم في تقديم منتج سياحي متميز يليق بعظمة الحضارة المصرية العريقة، وبالتالى يعمل على جذب مزيد من السائحين الوافدين لمصر.

كما أشاد بدور المرممين والأثريين في نجاح المجلس الأعلى للآثار في تنفيذ التحول لبيئة خالية من النقد والتعامل غير النقدي في تحصيل رسوم تذاكر دخول عدد كبير من المواقع الأثرية والمتاحف في مصر، لافتاً إلى أن التداول النقدي انخفض إلى أقل من ٣% في تحصيل إيرادات المجلس الأعلى للآثار بهذه المواقع والمتاحف مقارنة بنسبة تزيد عن 90 %.

من جانبه، أشار الدكتور مصطفى وزيري إلى أنه يتولى أعمال ترميم الأعمدة وإظهار ألوانها الأصلية فريق ترميم من المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار بالتعاون مع عدد من خريجى أقسام الترميم بجامعتى الأقصر وجنوب الوادى ومعهد الترميم بالأقصر.

تجدر الاشارة إلى أن وزير السياحة والآثار، قام اليوم، بزيارة قصيرة لمحافظتي الأقصر وقنا، افتتح خلالها وتفقد عدد من المشروعات الأثرية.

وعلى هامش ذلك، التقى بمجموعات من السائحين خلال تواجدهم بمنطقة وادي الملوك الأثرية ومعابد الكرنك بالأقصر، وحرصوا على التحدث والتقاط الصور التذكارية معه.
 

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أحمد عيسى وزير السياحة والأثار احمد عيسي اعمال الترميم الأعلى للأثار الأقصر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري السياحة والاثار المشروعات الأثرية

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