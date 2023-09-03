أمينة خليل: محمد ممدوح شريكي المفضل في التمثيل

أبدت الفنانة أمينة خليل إعجابها الكبير بزميلها في التمثيل محمد ممدوح تايسون، ووصفت علاقتهما بأنهما كـ "الثنائي المثالي" في عالم الفن، مرددة:" تجمعنا كيميا ربنا".

وقالت خليل خلال مداخلة بقناة دي ام سي،: "أنا وتايسون أصدقاء وزملاء عمل منذ فترة طويلة، وقد بنينا علاقة قوية بيننا تجمع بين الاحترام والمحبة نحن نشترك في العديد من المشاريع الفنية معًا، وهو شريكي المفضل في العمل. وأستطيع القول إنه أحد الأشخاص الذين يمكنني أن أفتح قلبي أمامه وأعمل معه بسهولة وانسجام".

وأشادت خليل بفريق عمل فيلم "وش في وش"، مؤكدة أن التفاهم والتناغم في الفريق ساهما بشكل كبير في نجاح الفيلم، مع التقدير للسيناريو الرائع الذي قدم قصة ممتعة ومثيرة.

وعن تجربتها مع الفنانة أنوشكا في الفيلم، قالت: "أنوشكا قدمت أداءً رائعًا في دور الأم، وكانت تلك تجربة ممتعة للغاية فهي مجتهدة ومحترفة، وتعلمت منها الكثير في كل مشهد قمنا بتصويره معًا.