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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ينافس العميل صفر ووش في وش.. تعرف على إيرادات أولاد حريم كريم

اولاد حريم كريم
اولاد حريم كريم

تمكن فيلم أولاد حريم كريم من تحقيق ايرادات مرتفعة في اولي ايام عرضه في السينمات المصرية . 

حيث حقق فيلم أولاد حريم كريم ، والذي يعد استكمال لاحداث الجزء الاول من فيلم حريم كريم ، الذي عرض قبل 18 عاما ، ايرادات وصلت الي548,568 جنيها ، ليحتل المركز الثالث بعد فيلمي العميل صفر و وش في وش .  

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

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فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

وكان قد اقيم قبل الامس العرض الخاص لفيلم "أولاد حريم كريم" بإحدى السينمات الكبري بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطاله وصناعه وأبرزهم مصطفى قمر وعلا غانم وبسمة وتيام مصطفى قمر.

فيلم حريم كريم فيلم أولاد حريم كريم علا غانم عمرو عبدالجليل داليا البحيري خالد سرحان تيام مصطفى قمر تيام مصطفى اولاد حريم كريم

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