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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معارك عنيفة .. إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الحرب

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني، إيليا يفلاش، اليوم الأحد، إنه لا يزال القتال العنيف بين القوات الروسية والأوكرانية يهز جزءا من المناطق الشرقية في دونيتسك ولوجانسك.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال يفلاش، إن روسيا قصفت مواقع أوكرانية 570 مرة بينما هاجمت أيضا باستخدام الطائرات.

وأضاف أن القوات الروسية تركز جهودها عبر الحدود من خاركيف، مستهدفة قرية نوفويجوريفكا في لوجانسك.

وأوضح يفلاش أن “هدفهم هو اقتطاع ممر في دفاعات أوكرانيا من أرض مرتفعة في نوفويجوريفكا”، مضيفا أن “خمس معارك بالأسلحة النارية وقعت خلال ال 24 ساعة الماضية، ولم تنجح أي منها بالنسبة لروسيا”.

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وادعى المتحدث باسم الجيش الأوكراني، أن 126 جنديا روسيا قتلوا ودمرت سبع طائرات روسية بدون طيار ومستودع ذخيرة ميداني ومركبة.

روسيا أوكرانيا

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