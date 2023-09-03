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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية وشيكة.. روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن المزيد من الدول تتجه إلى استخدام العملات الوطنية للتجارة بدلاً من استخدام الدولار الأمريكي، الذي أصبح وسيلة دفع تسبب المشاكل.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة الأنباء التركية “آيدينليك”: “اقترحت الولايات المتحدة في البداية الدولار  الأمريكي كعملة دولية لجعل حياة الجميع أفضل وأسهل وأكثر راحة”.

وأضاف: “لقد كانوا مصرين للغاية على ذلك، قائلين إنه سيرفع الاقتصاد العالمي إلى مستوى جديد ويبسط معاملاتنا وعلاقاتنا.. وفي ذلك الوقت، أولئك الذين وضعوا مثل هذه السياسة في الولايات المتحدة وخارجها.. ربما أرادوا اتخاذ تلك الخطوة الأولى نحو العولمة بصراحة”.

وتابعت زاخاروفا: “الآن، يُستخدم الدولار الأمريكي للضغط على خصوم واشنطن السياسيين”.

وقالت: “ما واجهناه العام الماضي هو شيء مختلف تمامًا”، في إشارة إلى العقوبات الغربية العديدة المفروضة على روسيا بسبب الصراع الأوكراني، بما في ذلك الحظر الفعال على استخدام روسيا للدولار في المعاملات الدولية.

وأضافت: “لا يوجد تبسيط أو جعل حياتنا أسهل.. يتم استخدام العملة كأداة للهيمنة ونوع جديد من الاستعمار، يستخدم لمعاقبة وفصل وجعل حياتنا كابوسا”.

التخلص من الدولار

ووفقا لزاخاروفا، فإن عملية التخلص من الدولار، التي تتبعها روسيا وعدد متزايد من الدول الأخرى في التجارة الدولية، ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها حقيقة بسيطة من الواقع.

وقالت: “يقولون إن إلغاء الدولرة هو نوع من الهدف النهائي لمختلف المنظمات أو بعض البلدان.. ولكن الأمر ليس كذلك.. وهذا ليس هدفنا. هذه مجرد حقيقة.. الدولار عملة إشكالية للغاية هذه الأيام.. هذه ليست وجهة نظري السياسية، إنها حقيقة اقتصادية موضوعية”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن معظم المشاكل الاقتصادية العالمية تنشأ في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.. وتعتقد أن العملات الوطنية، من ناحية أخرى، أكثر استقرارا، ولهذا السبب يختارها عدد متزايد من البلدان.

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وأضافت: “إنهم يريدون إنشاء نوع من الضمان، ونظام الضمان المالي حتى لا يكونوا مرة أخرى ضحية للأزمة الأمريكية الأمر متروك للدول لتقرر كيفية القيام بذلك، ولكن كما أفهم فإن المزيد والمزيد من الدول تريد أن تفعل شيئًا لتجنب أن تصبح ضحية أخرى للنظام المالي الأمريكي”.

الخارجية الروسية الدولار الدولار الأمريكى الولايات المتحدة روسيا

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