التخلي عن عملتها .. الأرجنتين تتجه إلى «دولرة» اقتصادها

جدد وزير الاقتصاد الأرجنتيني والمرشح الرئاسي، سيرجيو ماسا، انتقاده لمرشحي المعارضة الذين يقترحون «دولرة» الاقتصاد أو الذهاب إلى نظام ثنائي النقد في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال ماسا، في حدث في مدينة سان فيسنتي في بوينس آيرس، “يقترح البعض “الدولرة”.. بمعني أخر: وضع علم الولايات المتحدة على باب البنك المركزي.. ويقترح آخرون «الدولرة» الجبانة، وهي جعل العملتين تتعايشان لفترة من الوقت لأنهم لا يجرؤون على اقتراح الدولرة مباشرة”.

وأضاف أن “مرشحي المعارضة يقترحون التخلي عن العملة الأرجنتينية وتحويل البلاد إلى مكان بدون وجهة تنموية لأنه لن يكون لها عملتها الخاصة”.

ويقترح الاقتصادي التحرري خافيير ميلي، المرشح الأكثر تصويتا في الانتخابات التمهيدية في أغسطس الماضي، إغلاق البنك المركزي الأرجنتيني و «دولرة» الاقتصاد، وهي عملية يعتقد أنها قد تستغرق ما بين 9 و 24 شهرا حتى التداول اليومي للدولار الأمريكي في الشارع.

من جانبها، تقترح باتريشيا بولريتش، المرشحة الرئاسية لجبهة يمين الوسط “معا من أجل التغيير”، الذهاب إلى اقتصاد «ثنائي النقد»، والقضاء فورا على القيود المفروضة على شراء الدولار والتي أدت إلى التعايش مع درجة من أسعار الصرف في الأرجنتين.

على العكس من ذلك، يجادل ماسا، ثاني أكثر المرشحين تصويتا في الانتخابات التمهيدية، بأنه لا يمكن رفع «فخ» سعر الصرف فجأة بسبب الآثار التضخمية التي قد يترتب عليها انخفاض قوي في قيمة البيزو الأرجنتيني وعواقبه من حيث زيادة مستويات الفقر.

لإنهاء القيود، يجادل ماسا بأنه يجب على الأرجنتين أولا تحقيق «تدفق طبيعي» للتجارة والعملات الأجنبية، والذي يمكن تحقيقه اعتبارا من عام 2024 جنبا إلى جنب مع تحسين الصادرات التي تسمح بإعادة بناء الاحتياطيات النقدية الضئيلة وتحقيق التوازن المالي.