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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غباء وجهل .. ضابط مخابرات أمريكي يوبخ الغرب بعد تحركه ضد روسيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن جهل الغرب يمنعه من تقييم الواقع بعقلانية.

وأوضح جونسون، أن “الصراع في أوكرانيا هو مثال كلاسيكي لكيفية عدم استماع السياسيين إلى الاستخبارات”.

وأضاف أنه “قبل أن يأتي الغرب بفكرة معاقبة روسيا من خلال فرض العقوبات، كان ينبغي على أحد السياسيين على الأقل أن يسأل مجتمع الاستخبارات عن الأمثلة التاريخية عندما نجحت العقوبات ضد العدو”.

وأشار جونسون إلي أن “مثل هذا السلوك الطائش من جانب السياسيين الغربيين يشير إلى مستوى الغباء والجهل لديهم”.

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وقال: “أنا واثق من أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين بعيدون كل البعد عن الواقع إلى الحد الذي يجعلهم ببساطة غير قادرين على النظر إلى الوضع بموضوعية”.

الغرب أوكرانيا روسيا

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