فرح تركي يتحول لجنازة بعد مصرع 6 أشخاص خلال زفة العريس

أدى حادث تحطم حافلة مروع إلى مقتل 6 أشخاص أثناء توجههم لحضور حفل زفاف، وإصابة 43 آخرين من الضيوف المسافرين.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، وقع الحادث المروع في حوالي الساعة 5 صباحًا في منطقة هوناز في دنيزلي بتركيا بعد أن فقدت شاحنة ضخمة تحمل الرمال السيطرة عليها وانحرفت عن حركة المرور القادمة.

فيما اصطدمت الشاحنة مباشرة بالحافلة التي كانت تقل المجموعة المتوجهة إلى حفل زفاف، مما أسفر عن مقتل خمسة على الفور، بينما توفي آخر بعد فترة وجيزة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أحد الضحايا هو ضابط الشرطة بيرول كوجوك.

وتم نقل بقية من كانوا على متن الطائرة إلى المستشفى، فيما لم تعرف حالة الـ 43 الآخرين.

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وتظهر لقطات من مكان الحادث الحافلة تتدلى من جانب الطريق، الواقع على حافة منحدر، بينما تتناثر أمتعة الركاب على طول الطريق.

وشوهدت أيضًا طواقم الإطفاء والإسعاف والشرطة في الموقع، لكن يُعتقد أن بعض الضحايا كانوا في حالة سيئة للغاية لدرجة أنه سيتعين إحضار خبراء للتعرف على الجثث باستخدام تحليل بصمات الأصابع.