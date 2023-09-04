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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد استقرارها بنجاح.. ماذا فعلت المركبة الهندية على سطح القمر ؟

المركبة الفضائية
المركبة الفضائية الهندية على سطح القمر

 أكملت المركبة الفضائية الهندية سيرها على سطح القمر ودخلت في وضع السكون بعد أقل من أسبوعين من هبوطها التاريخي بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، حسبما ذكرت مهمة الفضاء الهندية.

مهمة الفضاء الهندية

ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس” نقلا عن مواقع هندية، أكملت المركبة مهامها، وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية في بيان في وقت متأخر من يوم السبت، إنه الآن متوقف بأمان ودخل في وضع السكون، مع اقتراب انتهاء ضوء النهار على هذا الجزء من القمر.

وقال البيان إنه تم إيقاف حمولات المركبة وتم نقل البيانات التي جمعتها إلى الأرض عبر مركبة الهبوط.

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وكان من المتوقع أن تعمل مركبة الهبوط والمركبة الجوالة Chandrayaan-3 ليوم قمري واحد فقط، أي ما يعادل 14 يومًا على الأرض.

في الوقت الحالي، البطارية مشحونة بالكامل. يتم توجيه اللوحة الشمسية لاستقبال الضوء عند شروق الشمس التالي المتوقع في 22 سبتمبر 2023. ويتم الاحتفاظ بجهاز الاستقبال قيد التشغيل. على أمل صحوة ناجحة لمجموعة أخرى من المهام.

نتائج بحث المركبة

ولم ترد أنباء عن نتائج بحث المركبة عن علامات على وجود مياه متجمدة على سطح القمر يمكن أن تساعد في مهام رواد الفضاء المستقبلية، كمصدر محتمل لمياه الشرب أو لصنع وقود الصواريخ.

 

وقالت وكالة الفضاء الأسبوع الماضي إن المركبة القمرية أكدت وجود الكبريت واكتشفت عدة عناصر أخرى. وأضافت أن أداة التحليل الطيفي المستحث بالليزر الخاصة بالمركبة اكتشفت أيضًا الألومنيوم والحديد والكالسيوم والكروم والتيتانيوم والمنغنيز والأكسجين والسيليكون على السطح.

وقالت صحيفة إنديان إكسبريس إن الأجهزة الإلكترونية الموجودة على متن مهمة القمر الهندية لم تكن مصممة لتحمل درجات حرارة منخفضة للغاية، أقل من -120 درجة مئوية أثناء الليل على القمر. 

وقال بالافا باجلا، وهو كاتب علمي ومؤلف مشارك لكتب عن استكشاف الفضاء في الهند، إن طاقة البطارية لدى المركبة الجوالة محدودة.

استكشاف الفضاء استكشاف ابحاث الفضاء

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