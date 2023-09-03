ملفات مهمة| وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات

عقد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اجتماعا دوريا لمديري الإدارات الفرعية والداخلية، بديوان عام المديرية، برئاسته، وحضور كلا من: عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب.

جاء ذلك لمتابعة استمرار تسجيل الفرق الرياضية واللاعبين من أعضاء مراكز الشباب في أولمبياد الطفل المصري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وهنأ وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أحمد عطية بتوليه مسئولية إدارة شباب مطوبس، موجهاً مديري الإدارات بضرورة التواصل المستمر بين فرق العمل التابعة لإدارته والتكامل فيما بينهم لإنجاح منظومة العمل ومتابعة كافة الأعمال الإنشائية بالهيئات التابعة ضمن الخطط الاستثمارية أو الإضافية والتطورات بمراكز شباب حياة كريمة ومتابعة استغلال مراكز الشباب للأجهزة الرياضية والتجهيزات لقاعات الأنشطة، وفي حالة عدم الاستغلال الأمثل يتم إعداد تقرير بنقلها إلى هيئة تابعة بديلة لتحقيق الهدف منها وتقديم أفضل الخدمات لرواد الهيئات الشبابية والرياضية.

وناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، أهمها المشاركة بالمشروع التعبوي "صقر 122" لتدريب الأجهزة التنفيذية على إدارة الأزمات ومواجهة الكوارث بمحافظة كفر الشيخ، وكذلك دور الإدارات الفرعية في متابعة التسجيل على منظومة وزارة الشباب لأولمبياد الطفل المصري الذي بدأ في 15 أغسطس، بالإضافة إلى إنهاء استعدادات استقبال مصيف بلطيم لـ 7 محافظات يوم 6 سبتمبر ضمن اللقاء المجمع للرواد واللقاء الديني في الخامس من سبتمبر، وكذا عودة مباريات دوري مراكز الشباب والدور الثاني منه الأسبوع القادم، والتشديد على إنهاء كافة إجراءات استكمال قوائم اللاعبين وغيرها قبل استئنافه الأحد المقبل.

وتطرق الاجتماع إلى عرض ترشيحات مراكز الشباب التي يتوفر بها شروط إقامة معرض دائم لأندية الفتاة والمرأة.

ولفت وكيل وزارة الشباب إلى ضرورة اختيار الموقع الذي يتحقق به شروط تواجده في كتلة سكنية كبيرة، وتوسط موقعه بين مدن وقرى المحافظة، منوها بإخطار الفرق المشاركة في "دوري مراكز شباب مصر"، وكذلك إخطار مديري الإدارات الفرعية، بتقديم تقرير عن الهيئات التي تصلح لإقامة مشروعات الطرح الاستثماري بها خلال الفترة المقبلة.

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