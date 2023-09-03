مجمع تجاري ورصف طرق.. محافظ كفر الشيخ يكشف خطة تطوير شاطيء بلطيم |فيديو

قال محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين ، إن شاطيء بلطيم يرتداه حوالي ٣ ملايين مواطن ، مشيرا إلى أن المحافظة تهتم بانهاء أهم مشكلات المصيف التي كانت موجودة في الاعوام السابقة .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر 2 “ ، أنه تم الانتهاء من اعمال الصرف الصحي في بلطيم بصورة كاملة ، وتم ادخال الصرف الصحي بالمناطق المستحدثة ، والاهتمام بعمليات الرصف والتجميل .

ولفت ، إلى أن المحافظة بدأت في عمل ممرات للمشاة ، والاهتمام ببعض الملاعب ، والشارع التجاري الرئيسي ، فضلا عن ميكنة البوابات ، والتحكم بشكل افضل ، مما يساهم في تقليل الازعاج ع الشواطيء الناجمة عن " التوك توك " والموتسيكلات .

وأكمل : هناك خطة تستمر حتى نهاية الشتاء المقبل لانشاء مراكز تجارية مجمعة ، تقليلا للاشغالات ، واتاحة الانشطة الثقافية ليلا .