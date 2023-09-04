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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لتيسير الوقت.. أسهل طريقة لتحويل الصورة إلى كتابة

لتيسير الوقت..أسهل
لتيسير الوقت..أسهل طريقة لتحويل الصورة إلى كتابة

مع تطور التكنولوجيا، أصبح من السهل القيام بمهام كانت في السابق تستغرق وقتًا طويلاً. ومن بين هذه المهام تحويل الصور إلى كتابة.

 

يمكن تحويل الصور إلى كتابة لعدة أسباب، مثل:

 

• الترجمة: يمكن استخدام تقنية التعرف على النص لترجمة الصور المكتوبة بلغة إلى أخرى.

• التحرير: يمكن استخدام تقنية التعرف على النص لتحرير الصور المكتوبة، مثل تصحيح الأخطاء الإملائية أو النحوية.

• البحث: يمكن استخدام تقنية التعرف على النص للبحث عن المعلومات الموجودة في الصور المكتوبة.

هناك العديد من الطرق لتحويل الصور إلى كتابة، ولكن أسهل طريقة هي استخدام برامج التعرف على النص. هناك العديد من البرامج المجانية والمدفوعة المتاحة، والتي تختلف في دقة عملها.

 

من أشهر برامج التعرف على النص:

 

• Google Translate: يوفر هذا البرنامج تقنية التعرف على النص في أكثر من 100 لغة.

• Microsoft Office Lens: يوفر هذا البرنامج تقنية التعرف على النص في أكثر من 60 لغة.

• Adobe Acrobat DC: يوفر هذا البرنامج تقنية التعرف على النص في أكثر من 100 لغة.

 

لاستخدام برنامج التعرف على النص لتحويل الصورة إلى كتابة، اتبع الخطوات التالية:

 

• قم بفتح الصورة التي تريد تحويلها إلى كتابة في برنامج التعرف على النص.

• اضغط على زر التعرف على النص.

• سيتعرف البرنامج على النص الموجود في الصورة، ويعرضه في نافذة جديدة.

• يمكنك بعد ذلك تحرير النص، أو حفظه في ملف نصي.

 

إليك بعض النصائح لتحسين دقة تحويل الصور إلى كتابة:

 

• تأكد من أن الصورة واضحة وجيدة الجودة.

• قم بإزالة أي عناصر غير ضرورية من الصورة، مثل الملصقات أو التوقيعات.

• إذا كانت الصورة تحتوي على نص باللغة العربية، فتأكد من أن اتجاه النص صحيح.

باستخدام تقنية التعرف على النص، يمكنك تحويل الصور إلى كتابة بسرعة وسهولة، مما يوفر لك الوقت والجهد.

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