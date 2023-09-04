فورد تكرم يمنيا بعد قضاء 50 عاما في الشركة| تفاصيل

يعمل اليمني عبد الرزاق الدبيلي في شركة فورد الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات منذ 50 عام، حيث يعتبر الدبيلي من أقدم الموظفين بالشركة، وبناء علي ذلك قررت شركة فورد أن تقوم بتكريمه علي المدة التي قضاها في العمل بداخل الشركة الأمريكية.

عبد الرزاق الدبيلي احد عمال شركة فورد الأمريكية

فورد تكرم يمني بعد قضاء 50 عام من العمل بالشركة

وصل الدبيلي إلى ولاية ميشيجن الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي ، ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل بشركة صناعة السيارات الأمريكية فورد، وبالتالي اصبح واحد من مئات العرب الذين يعملون ولا يزالوا يعملون في قطاع صناعة السيارات عالميا من أجل النهوض بقطاع صناعة السيارات بولاية ميشيجن الأمريكية .

فورد تكرم يمني بعد قضاء 50 عام من العمل بالشركة

ولاية ميشيجن كانت تعتبر أكبر ولاية لتجع اليمنيين في سبعينيات القرن الماضي، وجاء تكريم الدبيلي بمثابة شكر وتقدير علي جهوده المبذولة في العمل بداخل شركة فورد الأمريكية علي مدار الـ 50 سنة الماضية .

فورد تكرم يمني بعد قضاء 50 عام من العمل بالشركة

ظهر عبد الرزاق الدبيلي بعد تكريمه وهو يقف علي سيارة من طرازات فورد الأمريكية، وكان يحمل بيده الشهادات التي حصل عليها كـ تكريم له علي العمل بالشركة والتفاني في عملة طوال هذه المدة .

فورد تكرم يمني بعد قضاء 50 عام من العمل بالشركة

والجدير بالذكر أن هناك الكثير من اليمنيين يعملون منذ سنوات سنوات طويلة في عدة شركات أمريكية كبيرة، وهذا منحهم امتيازات غير عادية وخبرات طويلة في مجال صناعة السيارات ومن ضمنهم عبد الرزاق الدبيلي اليمني .