عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تكرم يمنيا بعد قضاء 50 عاما في الشركة| تفاصيل

فورد تكرم يمني بعد
فورد تكرم يمني بعد قضاء 50 عام من العمل بالشركة

يعمل اليمني عبد الرزاق الدبيلي في شركة فورد الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات منذ 50 عام، حيث يعتبر الدبيلي من أقدم الموظفين بالشركة، وبناء علي ذلك قررت شركة فورد أن تقوم بتكريمه علي المدة التي قضاها في العمل بداخل الشركة الأمريكية.

عبد الرزاق الدبيلي احد عمال شركة فورد الأمريكية 

آخر أسعار سيارات أوبل 2024 في مصر      

بسعر 260 ألف .. اشترى 5 سيارات سيدان مستعملة

فورد تكرم يمني بعد قضاء 50 عام من العمل بالشركة

وصل الدبيلي إلى ولاية ميشيجن الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي ، ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل بشركة صناعة السيارات الأمريكية فورد، وبالتالي اصبح واحد من مئات العرب الذين يعملون ولا يزالوا يعملون في قطاع صناعة السيارات عالميا من أجل النهوض بقطاع صناعة السيارات بولاية ميشيجن الأمريكية .

فورد تكرم يمني بعد قضاء 50 عام من العمل بالشركة

ولاية ميشيجن كانت تعتبر أكبر ولاية لتجع اليمنيين في سبعينيات القرن الماضي، وجاء تكريم الدبيلي بمثابة شكر وتقدير علي جهوده المبذولة في العمل بداخل شركة فورد الأمريكية علي مدار الـ 50 سنة الماضية .

فورد تكرم يمني بعد قضاء 50 عام من العمل بالشركة

ظهر عبد الرزاق الدبيلي بعد تكريمه وهو يقف علي سيارة من طرازات فورد الأمريكية، وكان يحمل بيده الشهادات التي حصل عليها كـ تكريم له علي العمل بالشركة والتفاني في عملة طوال هذه المدة .

فورد تكرم يمني بعد قضاء 50 عام من العمل بالشركة

والجدير بالذكر أن هناك الكثير من اليمنيين يعملون منذ سنوات سنوات طويلة في عدة شركات أمريكية كبيرة، وهذا منحهم امتيازات غير عادية وخبرات طويلة في مجال صناعة السيارات ومن ضمنهم عبد الرزاق الدبيلي اليمني .

عبد الرزاق الدبيلي الدبيلي شركة فورد الامريكية أقدم الموظفين بالشركة شركة فورد الشركة الأمريكية فورد الأمريكية سبعينيات القرن الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 | نسبة النجاح 89.04% والتظلمات غدا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

موضوعات متعلقة

سوزوكي سويفت هاتشباك يابانية زيرو بـ 600 ألف جنيه | صور

بـ 600 ألف جنيه..سيارات هاتشباك كسر زيرو للشباب | صور

سيارات شيري السيدان و الـ SUV موديل 2024 | تباع بهذه الأسعار

هيونداي النترا 2024 تظهر لأول مرة بمواصفات جديدة

ميتسوبيشي أتراج اليابانية 2023 بـ 550 ألف جنيه

أولى سيارات Polestones بـ مليون 489و ألف جنيه.. صور

مواصفات وسعر Denza D9 الكهربائية 2024.. صور

مستقبل أسعار السيارات في مصر بعد الانضمام لـ مجموعة بريكس.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بحضور شيوخ وعمداء القرية.. تشييع جثمان خالة أحمد شوبير بشبرا النملة|صور

بوتين: منفتحون على التفاوض بشأن أزمة تصدير الحبوب

مستشار الرئيس الفلسطيني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعني إغلاق كل الأبواب أمام التهدئة

انطلاق معسكر منتخب مصر اليوم .. اعرف موقف لاعبي الأهلي

رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون: حكومة جديدة خلال أيام وعفو عن السجناء

لموظفي القطاع الخاص| ارتكاب هذا الفعل يحرمك من مرتبك في مدة الإجازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي | شاهد

فستان لافت .. رانيا يوسف تثير الجدل بظهور مثير | شاهد

ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام.. هل تنتهي أزمة السجائر خلال أسبوع؟

جمال شعبان يحذر من إهمال وجبة الإفطار.. ويؤكد: تجاهلها يصيبك بهذه الأمراض

فيديو

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

بكاء مذيعة شهيرة بسبب منى زكي.. تفاصيل بالفيديو

قرار من شعبة الذهب | ومفاجأة في الدولار .. فيديو

بسبب إيمان البحر درويش.. بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ