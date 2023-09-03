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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 600 ألف جنيه..سيارات هاتشباك كسر زيرو للشباب | صور

هاتشباك كسر زيرو
هاتشباك كسر زيرو للشباب

يبحث المواطنين المصريين عن سيارات مستعملة بالسوق المصري للسيارات ، وذلك بعد عدم توافر الطرازات الجديدة موديل 2023 لدي الوكلاء والموزعين نتيجة تعرض سوق السيارات العالمي للعديد من الأزمات منها ، عدم استقرار سعر صرف الدولار، وهذا ما أدي الي توجه المواطنين للبحث عن سيارات رياضية فئة السيارات الهاتشباك بالسوق المستعمل .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة فولكس فاجن بولو، وسكودا رابيد، وكيا ريو، وبيجو 208، وميني كوبر وركس ، داخل سوق السيارات المحلي للمستعمل :


1- ميني كوبر روكس

تستمد ميني كوبر روكس موديل 2009 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت سيارة ميني كوبر روكس من قطع مسافة تصل الي 110 ألف /كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية، وبها رخصة سارية .

ميني كوبر روكس موديل 2009

سعر سيارة ميني كوبر روكس موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 600 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- كيا ريو الهاتشباك

تحصل سيارة كيا ريو الهاتشباك موديل 2016 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتعرض ريو للبيع باللون الأزرق، وتصل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 799 ألف/كم، وبها رخصة سارية .

 كيا ريو الهاتشباك  موديل 2016 

تباع سيارة  كيا ريو الهاتشباك  موديل 2016 داخل سوق المستعمل المحلي بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

3- سكودا رابيد الشبابية

تعرض سيارة سكودا رابيد موديل 2015 للبيع باللون الأحمر ، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتعتمد علي علبة تروس أوتوماتيك ، مكنة السيارة من قطع مسافة تصل الي 116 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

سكودا رابيد  موديل 2015

تتوافر سيارة  سكودا رابيد  موديل 2015 للبيع بسوق المستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .

4- بيجو 208 موديل 2014

بيجو 208  الهاتشباك تعرض للبيع باللون الرمادي ، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 135 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

بيجو 208 موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري

يبلع سعر بيجو 208 موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل 490 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- فولكس فاجن بولو

تنتمي فولكس فاجن بولو موديل 2006 الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتحصل علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وقامت فولكس فاجن بولو بقطع مسافة تصل 300 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها داخلية ، ورخصة سارية .

 فولكس فاجن بولو موديل 2006

تأتي سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2006 بسوق المستعمل المصري بسعر 375 ألف جنية ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وقوة محركها .

ميني كوبر روكس كيا ريو الهاتشباك سكودا رابيد الشبابية بيجو 208 موديل 2014 فولكس فاجن بولو كيا ريو الهاتشباك موديل 2016

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