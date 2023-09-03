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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات شيري السيدان و الـ SUV موديل 2024 | تباع بهذه الأسعار

سيارات شيري السيدان
سيارات شيري السيدان و الـ SUV موديل 2024

تتغير أسعار السيارات الجديدة لكافة طرازات السيارات خلال الفترة الماضية نتيجة ، مرور قطاع السيارات عالميا بالعديد من التعثرات منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار ، وعدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، ومن ضمن السيارات التي تغيره أسعارها سيارة شيري أريزو 5، وشيري تيجو 3 ، وشيري تيجو 7، وشيري تيجو 7 برو، وشيري تيجو 8 برو .

سعر شيري تيجو 7 برو بعد طرح موديل 2024 في مصر |صور

مجمعة محلياً .. سعر شيري 8 تيجو 2024 الـ SUV | صور

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار سيارات شيري السيدان و الـ SUV موديل 2024 بالسوق المصري :


1- شيري أريزو 5

زودت سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 بمحرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوة 114 حصان، وعزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، ومتثل بناقل حركة أوتوماتيك ، ويصل سعة خزان وقود سيارة شيري أريزو 5 الي 48 لتر .

 شيري أريزو 5 موديل 2024

- سعر شيري أريزو 5 السيدان

الفئة الأولي من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 485 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 530 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 555 ألف جنيه .

2- شيري تيجو 3 موديل 2024

تستمد سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتخرج قوة 93 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 160 نويتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

شيري تيجو 3 موديل 2024

- سعر شيري تيجو 3

تباع سيارة  شيري تيجو 3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 665 ألف جنيه .

3-  شيري تيجو 7  الـ SUV

تحصل سيارة  شيري تيجو 7 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 57 لتر ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

شيري تيجو 7  الـ SUV

- سعر شيري تيجو 7 موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة شيري تيجو 7  الـ SUV موديل 2024 يصل سعرها الي 775 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري تيجو 7  الـ SUV موديل 2024 يصل سعرها الي 835 ألف جنيه .

4- شيري تيجو 7 برو

تمتلك سيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2024 محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 154 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT .

شيري تيجو 7 برو

- سعر شيري تيجو 7 برو

الفئة الأولي من سيارة  شيري تيجو 7 برو موديل 2024 تباع بسعر 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  شيري تيجو 7 برو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

5- شيري تيجو 8 برو موديل 2024

تنتج سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2024 قوة تصل الي 197 حصان، وعزم دوران يصل الي 290 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عرب ناقل حركة أوتوماتيك ، ويصل سعة خزان وقودها الي 51 لتر .

شيري تيجو 8 برو موديل 2024

- سعر شيري تيجو 8 برو موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

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