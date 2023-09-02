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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شيري تيجو 7 برو بعد طرح موديل 2024 في مصر |صور

شيري تيجو 7 برو موديل
شيري تيجو 7 برو موديل 2024

عادت السيارة شيري تيجو 7 برو من جديد إلى قائمة العلامة التجارية الصينية، مع موديلات 2024 الجديدة بالسوق المصري، حيث تبدأ اسعارها الرسمية من مليون جنيه، ويتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2024 في السوق المصري

شيري تيجو 7 برو موديل 2024

القدرات الفنية لمحرك السيارة شيري تيجو 7 برو

 

  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1500 سي سي تيربو.
  • القوة الاجمالية للمحرك 154 حصانا.
  • العزم الاقصى للدوران 210 نيوتن/متر.
  • ناقل السرعة CVT أوتوماتيك.
  • تقنية الجر الامامي للعجلات.
شيري تيجو 7 برو موديل 2024

ابعاد وقياسات السيارة 

 

  • الطول الاجمالي للسيارة 4500 مم.
  • العرض الاجمالي 1842 مم.
  • الارتفاع الكلي للسيارة 1746 مم.
  • الطول الاجمالي لقاعدة العجلات 2670 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 475 لتر.
شيري تيجو 7 برو موديل 2024

تجهيزات السيارة شيري تيجو 7 برو 

 

تضم السيارة شيري تيجو 7 برو شاشة تعمل بالمس تدعم التطبيقات الذكية، ومقود حركة متعدد الوظائف، وقف مركزي، بالاضافة إلى حساسات حركة، كاميرا للمتابعة، مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، فتحة سقف بانوراما، نظام صوتي ترفيهي، وحزمة من وسائل الحماية مثل منظومة المكابح وانظمة المساعة، ومثبت للسرعة، ووسائد هوائية للحماية.

شيري تيجو 7 برو موديل 2024

سعر شيري تيجو 7 برو موديل 2024 الرسمي في السوق المصري 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك شيري تيجو 7 برو موديل 2024 بسعر مليون جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك شيري تيجو 7 برو موديل 2024 بسعر مليون و100 الف جنيه

شيري تيجو 7 برو موديل 2024
شيري تيجو تيجو 7 برو شيري تيجو 7 برو تقنية الفار شيري تيجو 7 برو موديل 2024

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