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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ شيري اريزو 5 موديل 2024 .. الأرخص فى فئتها

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2024

تظل السيارة شيري اريزو 5 هي ارخص اصدارات العلامة التجارية في مصر، على الرغم من طرح موديلات 2024، وتنطلق السيارة عبر 3 فئات وباسعار رسمية جديدة تبدأ من 485 الف جنيه حتى 555 الف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

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 يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 في السوق المصري. 

شيري اريزو 5 موديل 2024 

تضم شيري اريزو 5 العديد من التجهيزات مثل، مرايات جانبية كهربائية، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، سنتر لوك، زجاج كهربائي، فتحة سقف، ونوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال للفئة الاولى، والاخر أوتوماتيكي للثانية والثالثة.

شيري اريزو 5 موديل 2024 

وتعمل السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة 114 حصانا، و141 نيوتن/متر، وبهذه الامكانيات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 11.5 ثانية، بينما تصل لسرعة قصوى تقدر بـ 180 كم/س، وتعتمد السيارة على حزمة من وسائل الحماية منها مكابح ABS و EBD، ووسائد هوائية للحماية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا للتحكم.

شيري اريزو 5 موديل 2024 

ابعاد السيارة شيري اريزو 5

 

تأتي السيارة بنسبة طول اجمالية بلغت 4572 مم، و1825 مم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1482 مم، و129 لارتفاعها عن الارض "الخلوص الارضي"، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2670 مم، و 430 لتر للسعة الخاصة بحقيبة التخزين الخلفية، وحزان وقود سعة 48 لتر.

شيري اريزو 5 موديل 2024 

سعر ارخص سيارات شيري في السوق المصري لموديلات 2024 

 

الفئة الاولى مانيوال موديل 2024 بسعر 485 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 530 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 555 الف جنيه.

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