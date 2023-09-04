ظاهرة ستحدث غدا.. الأحدب يقترن بعنقود الثريا

يرصد بسماء الوطن العربي قبل منتصف الليل يوم الثلاثاء، ولبقية الليل اقتران القمر الأحدب المتناقص بعنقود نجوم الثريا والذي يعرف أيضا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، الاقتران هو حدث سماوي يظهر فيه كوكبان او احد الكوكب والقمر او نجم بالقرب من بعضهما في سماء الأرض ليلاً.

القمر و الثريا سيكونان بالأفق الشرقي حيث سيكون العنقود إلى أعلى يسار القمر - بالنسبة للراصد - ولكن الثريا لن تكون مشاهده بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء ولكن يمكن رؤية العنقود بسهولة عبر المنظار .

عنقود الثريا يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا يزين ليالى فصل الشتاء.

بحسب القياسات الحديثة فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز و الغبار منذ حوالي 100 مليون سنه مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنه ونصف لعمر الشمس.

نجوم عنقود الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس .

ويذكر أن عنقود الثريا لن يكون واضحا للعين المجردة من داخل المدن بالشكل الذي في الصورة ولكن تم ابرازه هنا لتوضيح موقعه بالنسبة للقمر فقط .