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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أسبوع.. أمينة تحقق نصف مليون مشاهدة بأغنية بتخوني يا وليد

امينه
امينه

حققت المطربة الشعبية أمينة ما يقرب من نصف مليون مشاهدة بأحدث فيديو كليب لها والخاص بأغنية "بتخونى يا وليد".

جاء ذلك بعد أسبوع من طرح الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بجانب عرضه أيضًا على القنوات الفضائية الكبرى، وجميع المنصات الموسيقية المتنوعة ووسائل التواصل الأجتماعى المختلفة.

وتقؤل كلمات أغنية «بتخونى يا وليد» الآتى:

أنا وش السعد عليك  ... بعد ما كنت على الحديد.

وفى وجعك قايمة بدور ... الدكتور والتمريض.

حبيتك حب يكفى ... الدنيا بحالها ويفيض.

تيجي أنت بعد الحب ده كله ؟؟
بتخوني ياوليد !! بتخوني ياوليد.

حبك لميته فى شنطه .. وفى أقرب سله ارميها.

ضيعت حياتي اونطه ... بس أن شاالله الاقيها.

اديتك قلبي وعمرى .. تمشى عليه بدل السجاجيد.

تيجي أنت بعد الحب ده كله ؟؟
بتخوني ياوليد !! بتخوني ياوليد.

بقي يبقي معاك الماظ ... وتروح تجرى ورا صفيح.

مش عايزه أقول ألفاظ .. أما راجل ندل بصحيح.

ياما عديتلك وفتحنا ... صفحه من الأول وجديد.

تيجي أنت بعد الحب ده كله ؟؟
بتخوني ياوليد !! بتخوني ياوليد.

جدير بالذكر أن كليب «بتخونى يا وليد» من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس وميكس وماستر هانى محروس وإشراف عام سامح على ومن إخراج كامبا.

فى سياق أخر انتهت المطربة أمينة من تسجيل أغنية جديدة من أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم "حمص وحلاوة"، الذى تدور قصته فى إطار كوميدي رومانسى، ومن المقرر عرضه قريبًا بدور العرض السينمائى.

وتشارك أمينة فى بطولة الفيلم بجانب نخبه من نجوم الغناء الشعبى على رأسهم: محمود الليثى، سعد الصغير، أحمد شيبة، عبد الباسط حمودة، رضا البحراوى وآخرين، وهو من تأليف سيد السبكى وإخراج أحمد البدرى.

كما انتهت المطربة أمينة أيضًا من تسجيل أغنية جديدة تحمل إسم "يا خايبة"، وهى من كلمات أحمد على موسى وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس، وتستعد أمينة لتصوير أغنية "يا خايبة" على طريقة الفيديو كليب تمهيدا لطرحها على جميع المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية قريبًا.

https://youtu.be/JGW8vMP1qgs?si=nECFlUiW2piB

امينة بتخونى يا وليد

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