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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 6-9-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل أقل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6-9-2023 .

جاء أدني سعر دولار أمام الجنيه في بنوك “مصر والأهلي والتنمية الصناعية"

بعد البيانات الأمريكية الضعيفة.. سعر الدولار رسميا في مصر مقابل الجنيه

تراجع كبير في سعر الدولار عالميًا

شهد سعر الدولار استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 6-9-2023؛ في البنوك المصرية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

سعر البنك المركزي 


وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر بنوك القطاع الخاص 


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه في بنوك القطاع الخاص نحو " المصري لتنمية الصادرات، بلوم، المشرق، التجاري الدولي CIB قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الاسكندرية، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر 


وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي 
وصل ثاني اعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


الجنيه الرقمي


يدرس البنك المركزي المصري حاليا إطلاق الجنيه الرقمي، وذلك في إطار عدة مشروعات يعمل عليها المركزي المصري حاليا، منها منظومة الهوية الرقمية التي تتيح التعرف على هوية العملاء إلكترونيا، بجانب وضع القواعد والضوابط الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر.

ويعد مشروع العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية، استجابة للتغير في نظام المدفوعات والتمويل والتكنولوجيا في ظل التغيرات التي صاحبت تفشى فيروس كورونا.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

و طبقا لقانون البنك المركزي، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

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