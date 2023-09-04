عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع كبير في سعر الدولار عالميًا

صدى البلد

تراجع الدولار في تعاملات اليوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي تضمنت مؤشرات على التباطؤ مما عزز التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي وصل على الأرجح إلى نهاية دورة التشديد النقدي.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 0.048 بالمئة إلى 104.18 لكنه ظل قريبًا من ذروة شهرين عند 104.44 التي لامسها في 25 أغسطس. وارتفع المؤشر 1.7% في أغسطس وأنهى سلسلة خسائر استمرت شهرين.

ونظرًا لإغلاق الأسواق الأمريكية اليوم الاثنين فمن المرجح أن تكون السيولة ضعيفة وأن يبدي المتعاملون ترددًا في اتخاذ رهانات كبيرة.

بعد استقراره شهورًا.. سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 4-9-2023

بعد البيانات الأمريكية الضعيفة.. سعر الدولار رسميا في مصر مقابل الجنيه

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس آب إلا أن معدل البطالة قفز إلى 3.8% وتباطأت زيادات الأجور.

وارتفع الين 0.06% إلى 146.16 دولار. ويجري منذ منتصف أغسطس تداول العملة الآسيوية حول مستوى 145 المهم نفسيًا وسط ترقب المتداولين لأي مؤشرات على إمكانية تدخل السلطات لدعم العملة.

وتدخلت اليابان في أسواق العملات في سبتمبر أيلول الماضي عندما ارتفع الدولار فوق 145 ينًا، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع سعر الصرف إلى نحو 140 ينًا.

وصعد اليورو 0.06% إلى 1.078 دولار، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2602 دولار مرتفعًا 0.11% خلال اليوم.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6463 دولار قبل اجتماع السياسة الذي سيعقده الفيدرالي الأمريكي غدًا الثلاثاء والذي من المتوقع أن يبقي خلاله على سياساته. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت كل من البتكوين 0.95% إلى 25997.50 دولارًا والإيثريوم 0.67% إلى 1638.30 دولار.

سعر الدولار أعلي سعر الدولار في البنوك اليوم ارتفاع سعر الدولار ارتفع سعر الدولار توقعات سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

موجة شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

موضوعات متعلقة

بعد استقراره شهورًا.. سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 4-9-2023

بعد البيانات الأمريكية الضعيفة.. سعر الدولار رسميا في مصر مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. تصريح قوي لمشيرة خطاب عن الزيادة السكانية |تفاصيل

عقوبة تجارة المخدرات.. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 704 طرب حشيش

3 أسلحة خارقة جديدة تدخل ميدان الحرب الأوكرانية

وجهة محتملة مفاجئة لـ أشرف بن شرقي.. تفاصيل

تربية الأبناء في الإسلام.. أحاديث نبوية تحث على ملاطفتهم وتقبيلهم

تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. فنان قريب من العائلة يكشف مفاجأة| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت غريب.. كارولين سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة.. تعرف عليها

داخل الجيم.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بملابس رياضية

تايجر مكشوف.. رانيا يوسف تثير ضجة بأحدث ظهوره| شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ