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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أخت العريس رجعت من السفر.. صدمة كبيرة في الفرح.. صور

عريس
عريس

في صدمة كبيرة داخل الفرح، تفاجأ العريس بحضور أخته التي كانت على سفر طويل لكنها لم تستطع تفويت زفاف أخيها الوحيد.

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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير لشاب أثناء حفل زفافه في إحدى قاعات الأفراح الشهيرة وهو يرقص على انغام الاغاني المفرحة قبل أن تتغير الأغنية للحن الفنان أحمد سعد في أغنية بحبك يا صاحبي، وقف العريس مستغربا لثواني قليلة.

 

وفي لحظة صادمة تفاجأ العريس بدخول أخته ترتدي فستان سهرة وتفتح باب القاعة وتتوجه أنظار الحضور جميعا لها، حيث بكى العريس من فرط الفرحة وهرول في اتجاهها ليحتضنها بحرارة شديدة.

 

ولم تفوت الام الفرصة لتذهب إليهما وتحتضن ابنيها بحب وحنان وسط تصفيق حار من جميع الحضور داخل القاعة.

وكالنهايات السعيدة، رقص الاخ واخته مع العروسة واكتمل الزفاف بفرحة الزوج والاخت.

 

وانهالت التعليقات على المقطع القصير الذي انتشر كالنار في الهشيم مباركين ومهنئين على الفرح وعودة الاخت.

الفرح سفر العريس

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