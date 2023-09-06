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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة طلابية.. فنون تطبيقية حلوان تنفذ ميداليات وهدايا أسبوع شباب الجامعات

كلية الفنون التطبيقية
كلية الفنون التطبيقية جامعة

 قامت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بتنفيذ عدد 100 ميدالية تذكارية بالمينا بشعار أسبوع شباب الجامعات ، في إطار توجيهات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بتشغيل طلاب الجامعة وانتاج كل مايخص الجامعة وأسبوع شباب الجامعات من خلال الوحدات الإنتاجية بالجامعة واستغلال إمكانات الجامعة والطاقات الشبابية.

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8 سبتمبر.. حلوان تطلق أسبوع شباب الجامعات

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تفاصيل خطة تحول جامعة حلوان إلى تكنولوجية خضراء

يأتي ذلك عقب قيام الكلية أيضا بتنفيذ الملابس الخاصة بالأسبوع وطباعة تيشرتات الأسبوع وشهادات التقدير والأكواب والهدايا التذكارية والدروع من خلال وحداتها الإنتاجية.

جاء تنفيذ الميداليات تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وبمتابعة الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، والدكتور محمد شهدي الأستاذ بقسم المنتجات المعدنية والحلي ومدير الوحدة الإنتاجية بالكلية، والدكتور محمود عبد النبي رئيس قسم المنتجات المعدنية والحلي، والدكتورة منة الرويني، والدكتورة شيرين احمد  ومجموعة كبيرة من طلاب قسم المنتجات المعدنية والحلي.

كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنفذ ميداليات وهدايا اسبوع شباب الجامعات
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنفذ ميداليات وهدايا اسبوع شباب الجامعات
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنفذ ميداليات وهدايا اسبوع شباب الجامعات
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنفذ ميداليات وهدايا اسبوع شباب الجامعات
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنفذ ميداليات وهدايا اسبوع شباب الجامعات
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنفذ ميداليات وهدايا اسبوع شباب الجامعات
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنفذ ميداليات وهدايا اسبوع شباب الجامعات
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنفذ ميداليات وهدايا اسبوع شباب الجامعات
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنفذ ميداليات وهدايا اسبوع شباب الجامعات
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنفذ ميداليات وهدايا اسبوع شباب الجامعات
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنفذ ميداليات وهدايا اسبوع شباب الجامعات
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنفذ ميداليات وهدايا اسبوع شباب الجامعات
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ميدالية تذكارية شباب الجامعات الطاقات الشبابية الوحدات الإنتاجية Jobs Education

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