تفاصيل خطة تحول جامعة حلوان إلى تكنولوجية خضراء

كشفت جامعة حلوان، جهودها نحو التحول إلي جامعة تكنولوجية خضراء متطورة لتوفير عملية تعليمية حديثة تواكب متطلبات العصر لطلابها.

وأوضحت جامعة حلوان أن خطة التطوير شملت الآتي:

رفع كفاءة الطرق الداخلية برصف الطرق بالانترلوك

إعادة تصميم شبكات البنية التحتية.

تنفيذ أنظمة الإنارة بالطرق الحديثة.

الاعتماد على الإضاءة الليد والتى توفر فى استهلاك الطاقة بشكل كبير.

زراعة جميع المسطحات الخضراء بالجامعة.

استحداث مساحات خضراء جديد لتحقيق التوزان البيئى

استحداث مساحات خضراء جديد لتحقيق التوزان البيئى استخدام الزراعات المثمرة كلما أمكن.

تنفيذ كل ما يلزم من إعادة هيكلة الموقع العام للجامعة

تنفيذ كل ما يلزم من إعادة هيكلة الموقع العام للجامعة إجراء أعمال صيانة الجدران والدهانات على كافة مسارات الطرق الداخلية للجامعة.

إعادة وتحديث البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالجامعة، للاستعداد لتطبيق منظومة التحول الرقمى بالجامعة .

جدير بالذكر أنه أعلن مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان استعداده لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 8 : 14 سبتمبر الجاري بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

ويضم مشروع "مجمع الفنون والثقافة" الذي يشرف عليه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع، مبنى العروض الفنية ويشمل المسرح الكبير الذى يعد واحدًا من أكبر قاعات المسرح في مصر بـ1404 مقاعد (908 مقاعد بالصالة الرئيسية و424 مقعدا بالبلكون) كما تضم القاعة خشبة المسرح بمساحة 600 متر مربع.