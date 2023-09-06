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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النجم محمود حميدة مفاجأة حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

محمود حميدة
محمود حميدة

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الدورة الثلاثين، أن النجم الكبير محمود حميدة، سيكون مفاجأة حفل الختام الدورة الحالية، حيث سيقدم عرض مسرحي صغير خلال الحفل، وذلك تقديرًا من إدارة المهرجان لمسيرته الفنية الكبيرة والممتدة، وكونه من أصحاب الموهبة الكبيرة في سماء الفن المصري، وخلد اسمه في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

ورحب الفنان الكبير محمود حميدة، بالمشاركة في حفل ختام المهرجان لهذا العام، نظرا لقيمة المهرجان التاريخية بين المهرجانات المسرحية العالمية، وكونه يحظى بتقدير كبير من جانب المسرحيين المصريين والأجانب على السواء.

محمود حميدة، واحد من أهم نجوم السينما المصرية والعربية في العقود الأخيرة، عُرف بثقافته وحُبه للقراءة. قام بأداء العديد من الأدوار في السينما والتليفزيون، ونال العديد من الجوائز في مشواره الفني.

 وبدأ حميدة مشواره الفني بالعمل في المسرح وذكر أثناء تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية: "أنا شخص حياته المسرحية مليئة، لكن لا أحد يعلم عنها أي شيء، والمسرح أهميته من أهمية الحياة، فلا حياة دون مسرح، لأنه يعتبر الهوية للفنان"، وله تصريح أثناء تكريمه منذ شهور من فريق مسرحية "حتى تانية": "مجتمع بلا مسرح تسوده الفوضى".

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ومن المقرر يخرج حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، المخرج هاني عفيفي، والذي سيقدم فقرة فنية مدتها 10 دقائق، وسيتم خلال الحفل إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدورة الثلاثين من المهرجان، ومن المقرر أن تقوم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان بتسليم الجوائز.

وتختتم فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل، والذي يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من نجوم المسرح المصري، وعدد من الرموز المسرحية العربية والأجنبية.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

إدارة المهرجان الجمهور المصري التاريخية التاريخ السينما المصري

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