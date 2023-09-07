يعمل كالسحر.. احرص على تناول هذا النوع من الفيتامينات

في السنوات العشر الماضية، تحول العديد من الأشخاص إلى تناول فيتامين أوميغا 3 زيت الأسماك ، له فوائد بالنسبة للأشخاص الأصحاء وكذلك المصابين بأمراض القلب.
أوميغا 3 زيت الأسماك يحتوي على حمض (DHA) وحمض الإيكوساسpentaenoic (EPA). الأحماض الدهنية في أوميغا-3 هي مغذيات أساسية هامة في الوقاية منها و إدارة أمراض القلب.
وتظهر النتائج أن الأحماض الدهنية من طراز أوميغا-3 قد تساعد في:
١- يقي من أمراض القلب والشرايين ويساعد في انتظام ضربات القلب
يقلل احتمالية جلطات القلب والمخ
٢- يساعد في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية المرتفعة
٣- يساعد أوميغا 3 في تقليل ضغط الدم المرتفع
٤- تعزيز صحة المدخنين وتقليل تأثيرات التدخين السيئة
٥- يساعد في صحة الرئة وتحسين الانفس والوقاية من الربو
٦- يقي أوميغا 3من الخرف المبكر الزهايمر
٧- يساعد في صحة العين وجفافها وتصبغ الشبكية والتهاب الجفون.
٨- يعزز أوميغا 3 صحة الجهاز العصبي والتناسلي
٩- يقلل احتمالية الاصابة بالبروستاتا
١٠- يعزز صحة الجلد والشعر
١١- يساعد في الوقاية من الالتهابات والسرطانات
١٢- يساعد في الوقاية من التوتر النفسي والاكتئاب
المصدر webmd