يعمل كالسحر.. احرص على تناول هذا النوع من الفيتامينات

في السنوات العشر الماضية، تحول العديد من الأشخاص إلى تناول فيتامين أوميغا 3 زيت الأسماك ، له فوائد بالنسبة للأشخاص الأصحاء وكذلك المصابين بأمراض القلب.

أوميغا 3 زيت الأسماك يحتوي على حمض (DHA) وحمض الإيكوساسpentaenoic (EPA). الأحماض الدهنية في أوميغا-3 هي مغذيات أساسية هامة في الوقاية منها و إدارة أمراض القلب.

وتظهر النتائج أن الأحماض الدهنية من طراز أوميغا-3 قد تساعد في:

١- يقي من أمراض القلب والشرايين ويساعد في انتظام ضربات القلب

يقلل احتمالية جلطات القلب والمخ

٢- يساعد في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية المرتفعة

٣- يساعد أوميغا 3 في تقليل ضغط الدم المرتفع

٤- تعزيز صحة المدخنين وتقليل تأثيرات التدخين السيئة

٥- يساعد في صحة الرئة وتحسين الانفس والوقاية من الربو

٦- يقي أوميغا 3من الخرف المبكر الزهايمر

٧- يساعد في صحة العين وجفافها وتصبغ الشبكية والتهاب الجفون.

٨- يعزز أوميغا 3 صحة الجهاز العصبي والتناسلي

٩- يقلل احتمالية الاصابة بالبروستاتا

١٠- يعزز صحة الجلد والشعر

١١- يساعد في الوقاية من الالتهابات والسرطانات

١٢- يساعد في الوقاية من التوتر النفسي والاكتئاب

المصدر webmd