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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يعمل كالسحر.. احرص على تناول هذا النوع من الفيتامينات

فيتامين
فيتامين

في السنوات العشر الماضية، تحول العديد من الأشخاص إلى تناول فيتامين أوميغا 3 زيت الأسماك ، له فوائد بالنسبة للأشخاص الأصحاء وكذلك المصابين بأمراض القلب.

أوميغا 3 زيت الأسماك يحتوي على حمض (DHA) وحمض الإيكوساسpentaenoic (EPA). الأحماض الدهنية في أوميغا-3 هي مغذيات أساسية هامة في الوقاية منها و إدارة أمراض القلب.

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وتظهر النتائج أن الأحماض الدهنية من طراز أوميغا-3 قد تساعد في:

١- يقي من أمراض القلب والشرايين ويساعد في انتظام ضربات القلب
يقلل احتمالية جلطات القلب والمخ 
٢- يساعد في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية المرتفعة
٣- يساعد أوميغا 3 في تقليل ضغط الدم المرتفع
٤- تعزيز صحة المدخنين وتقليل تأثيرات التدخين السيئة
٥- يساعد في صحة الرئة وتحسين الانفس والوقاية من الربو
٦- يقي أوميغا 3من الخرف المبكر الزهايمر
٧- يساعد في صحة العين وجفافها وتصبغ الشبكية والتهاب الجفون.
٨- يعزز أوميغا 3 صحة الجهاز العصبي والتناسلي
٩- يقلل احتمالية الاصابة بالبروستاتا
١٠- يعزز  صحة الجلد والشعر
١١- يساعد في الوقاية من الالتهابات والسرطانات
١٢- يساعد في الوقاية من التوتر النفسي والاكتئاب

المصدر webmd 

أوميغا 3 زيت الأسماك امراض القلب الأحماض الدهنية ضغط الدم

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