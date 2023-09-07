عاجل
أخبار التعليم.. فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني.. من راسب في الثانوية العامة إلى معيد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم.. تفاصيل قصة دون كيشوت أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب نشرة المرأة والصحة.. بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد..احترسوا واحذروا من زيت شعبي شائع بالأسواق أخبار الفن| الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب.. مطرب بقميص شفاف في حفل القلعة الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وبشرى بشأن أسعار الذهب.. وضربة الموسم للأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد..احترسوا واحذروا من زيت شعبي شائع بالأسواق

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

txt

داخل الجيم.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بملابس رياضية

txt

فستان جديد ومختلف.. نسرين طافش تستعرض جمالها بلوك جذاب| شاهد

احترسوا واحذروا من زيت شعبي شائع بالاسواق

نشر الدكتور جهاد حرب هنيدي أخصائي الطب البديل علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور تحذيري لمحبي استهلاك الزيت النباتي  المستخرج من فول الصويا, الذي يستهلك بكميات كبيرة في مختلف دول العالم وأكثر دولة مستهلكة لزيت فول الصويا هي أمريكا, البرازيل, الصين والهند

تحذير من استخدام المروحة في هذه الحالة

هناك العديد من مخاطر تشغيل المروحة في أثناء الليل حيث أن هناك العديد من الجوانب السلبية للنوم قال خبير النوم البريطاني مارتن سيلي، إن هناك العديد من الجوانب السلبية للنوم  مع وجود مروحة في أثناء الليل

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد |شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وهي تمارس الرياضة

ياسمين ياسمين صبري المروحة فول الصويا زيت شعبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| ارتفاع الذهب مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن بالمصنعية

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

في شقة العيله|طالب ثانوي يقيم علاقة مع زميلته بمدرسة آخري

الموضوع انتهى | قرار رسمي من ليفربول بشأن رحيل محمد صلاح

موضوعات متعلقة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد |شاهد

إطلالة غير معتادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

فستان جديد ومختلف.. نسرين طافش تستعرض جمالها بلوك جذاب| شاهد

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

يارب يجيلك سرطان.. 3 مواقف أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

بملابس البحر.. مي حلمي تثير الجدل بصور جديدة| شاهد

بالأحمر الناري.. عبير صبري بإطلالة أنيقة ولافتة | شاهد

نشرة المرأة والصحة| لن تصدق ما حدث لـ سيدة استنشقت فلفلا حارا.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف

ترشيحاتنا

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

بالقانون .. حائزو الحيوانات الخطرة ملزمون بالإخطار حال إصابتها بمرض وبائى

يربط الغرب بالشرق .. كوبرى ومحور دراو نقلة حضارية لتسهيل الحركة بأسوان|شاهد

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

هل ثواب قراءة القرآن دون تحريك الشفاة كالجهر به.. أمين الفتوى يجيب

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب محمود الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب حرقان البول عند النساء وطرق علاجه

هل يفصح مذاق قهوتك عن طبيعة شخصيتك.. حقائق لن تعرفها من قبل

بسالبوت جينز.. زوجة محمد صلاح تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

كأنها أختهم.. نانسي عجرم تثير الجدل برفقة بناتها

فيديو

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

اليونان.. مقطع فيديو لشاب ابتلعته المياه بعد أن دفعه طاقم إحدى العبارات

بحيلة لن يصدقها عقل.. القبض على مجموعة من المراهقين في واشنطن

مقطع فيديو على التيك توك لحيوانات غريبة تحلق في السماء.. ما قصتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ