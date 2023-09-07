نشرة المرأة والصحة.. بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد..احترسوا واحذروا من زيت شعبي شائع بالأسواق

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

نشر الدكتور جهاد حرب هنيدي أخصائي الطب البديل علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور تحذيري لمحبي استهلاك الزيت النباتي المستخرج من فول الصويا, الذي يستهلك بكميات كبيرة في مختلف دول العالم وأكثر دولة مستهلكة لزيت فول الصويا هي أمريكا, البرازيل, الصين والهند

هناك العديد من مخاطر تشغيل المروحة في أثناء الليل حيث أن هناك العديد من الجوانب السلبية للنوم قال خبير النوم البريطاني مارتن سيلي، إن هناك العديد من الجوانب السلبية للنوم مع وجود مروحة في أثناء الليل

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وهي تمارس الرياضة