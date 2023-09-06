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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان جديد ومختلف.. نسرين طافش تستعرض جمالها بلوك جذاب| شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وأطلت نسرين طافش، مرتديه فستان جذاب ولافت باللون الذهبي اللامع، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ولافته تكشف جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون النود ليبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت نسرين طافش، تسريحة مميزة وجذابة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع إطلالتها. 

وإليكم صور نسرين طافش 

 

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