ملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على الشاطئ

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت ياسمين عبد العزيز، مرتدية فستان البحر باللون البيج الناعم الذي يبرز جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين عبد العزيز، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع نظارة شمسية باللون الأسود لتكشف جمالها.

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

وإليكم صور ياسمين عبد العزيز

https://www.instagram.com/reel/CwkwHC8IJ5T/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ==