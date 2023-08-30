عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان بتصميم مختلف.. فيفي عبده تستعرض جمالها بهذا الفيديو

فيفي عبده
فيفي عبده

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

txt

مش غالي.. سعر بنطال شيرين عبد الوهاب يثير الجدل

txt

مبلغ كبير.. سعر جاكيت شيرين عبد الوهاب في حفل السعودية

وظهرت فيفي عبده، مرتديه فستان طويل باللون الأحمر والازرق، وتميز الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت فيفي عبده، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت فيفي عبده، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

وإليكم فيديو فيفي عبده

https://www.instagram.com/reel/Cwh2dkdNLki/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ==

 

فيفي فيفي عبدة فيديو فيفي عبده صور فيفي عبدة اطلالات فيفي عبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-8-2023

انقذوا الاتحاد!.. محمد صلاح يتسبب في تهكير موقع الدوري السعودي| تحذير أخير

موضوعات متعلقة

إطلالة لافتة.. هنا الزاهد تستعرض جمالها بـ لوك جديد| شاهد

تحمي من مرض خطير.. ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء الكركم؟

موضة الموسم.. نجمات تألقن بضفيرة الشعر | من الأجمل

خضعت لعملية تجميل أم لا.. شاهد| صور تكشف تغير ملامح نجلاء بدر

حركة واحدة .. طريقة سريعة للنوم بدون أرق

فستان لافت.. درة تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير| شاهد

مش غالي.. سعر بنطال شيرين عبد الوهاب يثير الجدل

مبلغ كبير.. سعر جاكيت شيرين عبد الوهاب في حفل السعودية

ترشيحاتنا

غزة تقرر إعادة مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة

هل عدم الخشوع في الصلاة يتطلب إعادتها.. اعرف الموقف الشرعي

انتبه.. كتابة اسم الأم بشهادة ميلاد الطفل يغرّمك 200 جنيه في هذه الحالة

منتدى شباب العالم يختتم ورشة عمل حول مبادرتي التعلم والتطوع

مصرع شخصين وإصابة 31 في حادث تصادم أتوبيسين على الأوسطي بالجيزة

أكبر مجمع للبتروكيماويات بأفريقيا.. مصر تؤمن احتياجاتها من المواد البترولية بخطة محكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بصورها| شاهد

بشرط ألا يتجاوز عمر العروس هذه السن.. الإعلان عن مكأفاة للزواج في الصين

فستان بتصميم مختلف.. فيفي عبده تستعرض جمالها بهذا الفيديو

فيديو

قرارات مهمة ستغير أسعار السجائر| ماذا سيحدث.. شاهد

1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ