فستان بتصميم مختلف.. فيفي عبده تستعرض جمالها بهذا الفيديو

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وظهرت فيفي عبده، مرتديه فستان طويل باللون الأحمر والازرق، وتميز الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت فيفي عبده، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت فيفي عبده، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم فيديو فيفي عبده

https://www.instagram.com/reel/Cwh2dkdNLki/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ==