مناسب للطلبة.. آبل تنافس Chromebook من خلال MacBook سعره رخيص

عُرف عن منتجات شركة آبل الأمريكية أنها باهظة الثمن، وبالنسبة لكثير من المستهلكين أجهزة بعيدة المنال، سواء في الهواتف الذكية أو الحواسيب الآلية Apple MacBooks التي تأتي ببطاقات سعر فلكية بالنسبة لكثير من المشترين.

تتميز أجهزة الكمبيوتر المحمولة من آبل بأنها مزودة بمعالجات ذات قدرة فائقة ورائدة في فئتها، ونظام تشغيل آمن ضد التهكير والفيروسات على عكس نظام تشغيل ويندوز، مع نظام بيئي متكامل والأهم من ذلك، تصميم متميز للغاية،. كل هذا يجعل أجهزة الكمبيوتر المحمولة من Apple في مكانة أخرى غير باقي الأجهزة.

على الجانب الآخر هناك أجهزة كروم بوك Chromebook بنظام تشغيل "جوجل" والتي تعمل بنظام تشغيل "كروم" Chrome السحابي التي تحقق نجاحات كبيرة بين الخريجين الجدد وطلبة الجامعة والمدارس وأيضا موظفي الطبقة المتوسطة، إذ تأتي بأسعار معقولة للغاية جعلتها أكثر أجهزة الكمبيوتر المحمولة شعبية.

آبل تنافس Chromebook من خلال MacBook سعره رخيص

محاولة آبل الفاشلة للتنافس مع Chromebook

سبق وحاولت شركة "آبل" استهداف طلبة الجامعة والمدارس من خلال عروض أجهزة تابلت لوحية ولكنها فشلت بسبب الكروك بوك الذي يستمر في الهيمنة على القطاع التعليمي وفشل iPad في أن يكون بديلا جيدا لكروم بوك، لم تكن جهود آبل مثمرة لأن أجهزة Chromebook جاءت بتكاليف أقل بكثير، كما قدم نظام التشغيل Chrome سهولة الاستخدام التي يبحث عنها الطلبة.

وفقًا لتقرير إحصائي حديث نشره تقرير موقع gizchina، تم شحن 88.7 مليون جهاز Chromebook على مدار السنوات الثلاث الماضية. تخطط حاليا شركة Apple لدخول سوق الكمبيوتر المحمول فئة الأسعار المعقولة.

آبل تنافس Chromebook من خلال MacBook سعره رخيص

وبحسب التقرير، تعمل شركة آبل على سلسلة أجهزة MacBook منخفضة التكلفة تستهدف في الأساس طلبة الجامعة والشريحة العمرية الأصغر سنا، وإذا نظرت إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للطلبة ولهذه الفئة من الشباب، فإن أجهزة Chromebook هي في الأساس الخيار الأكثر شيوعًا نظرًا لكونها ميسورة التكلفة بالنسبة لهم جدا.

يشير التقرير أيضا أنه إذا كانت شركة Apple تعمل بالفعل على أجهزة MacBooks بأسعار ميسورة التكلفة فمن الممكن إطلاق أول طراز من هذه الفئة في النصف الثاني من عام 2024، ويتوقع الخبراء أن تجني آبل أرباحا طائلة من استهداف شريحة طلبة الجامعات والمدارس.

المنتج الجديد قد يكون فرصة عظيمة لتعريف الطلاب بنظام التشغيل الخاص بآبل الذي يعتبره الكثيرين أكثر تعقيدا من ويندوز و كروم.

آبل تنافس Chromebook من خلال MacBook سعره رخيص

ما هي التوقعات عن MACBOOK ذات الأسعار المعقولة؟

من المحتمل أن تأتي الطرازات الجديدة بغلاف معدني، ولكنها لن تكون بنفس المواد المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة العادية من شركة Apple، لأنها تحتاج أن تخفض تكاليف التصنيع لتقديم أجهزة الكمبيوتر المحمولة بسعر أقل.

علاوة على ذلك بالتأكيد ستكون المكونات الداخلية لأجهزة Apple MacBooks ذات الأسعار ميسورة التكلفة مختلفة وتركز على العامل الاقتصادي. ومثل نظام التشغيل Chrome، يمكن أن تتمحور معظم العمليات والتطبيقات حول الاستخدام السحابي.

توجد أجهزة Chromebook متطورة في السوق بسعر يتراوح بين 700 دولار و1200 دولار، ولكن هذه ليست النماذج الرائجة في السوق وبدلاً من ذلك، فإن الخيارات التي وتتراوح تكلفتها عادةً من 150 دولارًا إلى 300 دولار هي الأكثر شعبية وطلبًا.

وبالنظر إلى مدى انخفاض سعر أجهزة Chromebook التي تركز على التعليم، ستحتاج شركة Apple إلى تخصيص الكثير من الوقت لضبط خطة التسعير لتستطيع التنافس في هذا السوق، خاصة أنها سبق أن حاولت ولكنها فشلت بسبب الأسعار المرتفعة للآيباد.