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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انخفض أكثر من 100 جنيه| كيلو اللحمة البلدي بسعر زمان.. وهذه المنافذ الأرخص

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

واصلت أسعار اللحوم تراجعها خلال الفترة الأخيرة، حيث اقترب كيلو اللحم البلدي من 100 جنيه، فضلا عن تراجع أنواع العديد من اللحوم بالأسواق والمنافذ.

ووفقا للتجار، تراوحت أسعار اللحوم البقري البلدي "القباني" بين 125 و130 جنيها، والجاموسي 110 و120 جنيها للكيلو.

وأكد التجار أن سعر كيلو القباني لـ "الجاموسة اللحم" 170 جنيها، ولـ”البقرة اللحم” 190 جنيها، و”العجلة اللحم” بـ120 جنيها، والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” 120 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 و160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

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أسباب انخفاض أسعار اللحوم

شهدت أسعار اللحوم حالة من الانخفاض خلال الفترة الأخيرة، في منافذ البيع الحكومية ومحلات الجزارة، نتيجة تراجع القوة الشرائية، بالإضافة إلى ما تقدمه الحكومة من جهود لإتاحة اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، مع تراجع أسعار علف الماشية.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم والمكعبات الكندوز: 280 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في المنافذ الداخلية: 200 إلى 270 جنيها.

أسعار اللحوم السودانية في منافذ التموين: 195 جنيها.

أسعار المفروم السودانية في منافذ أمان: 150 جنيها.

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ الجيش: 170 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم الهندي والجاموسي المجمد: 200 جنيه.

أسعار السجق والكفتة البلدي والبرجر الكندوز البلدي: 240 جنيها.

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 400 جنيه للكيلو.

أسعار الريش الضاني: 420 جنيها.

أسعار السجق الجملي: 280 جنيها.

أسعار السجق المستورد: 90 جنيها للكيلو.

أسعار المفروم الجملي: 280 جنيها.

أرخص أماكن لبيع اللحوم

جدير بالذكر أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين، ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة، ما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة.

ويبلغ عدد المنافذ الثابتة 245 منفذًا و32 متحركًا لتوفير السلع الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ الوزارة التابعة لقطاع الإنتاج، والزراعات المحمية، كذلك المنافذ الثابتة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى بالمحافظات.

وتسعى الحكومة إلى زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة، لتغطية أكبر عدد من المناطق المختلفة بالمحافظات.

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