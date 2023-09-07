يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون.. تعرف على قصة فيلم أهل الكهف وأبطاله

كشفت الإعلامية نهاد سمير، تفاصيل جديدة عن فيلم أهل الكهف، من تاليف ايمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو عرفه.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن فيلم أهل الكهف سيكون بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح، موضحة أن الفيلم سيتحدث عن قصة أهل الكهف.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن فيلم أهل الكهف سيكون فى إطار خيالي، لثلاث أشخاص سيستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، معقبة: “سيجدوا أنفسهم فى زمن غير الزمن اللي عاشوا فيه من قبل”.