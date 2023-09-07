بقت مناسبة جدا.. أسعار الذهب تواصل الانخفاض بعد انضمام مصر لـ"البريكس"

تعد أخبار أسعار الذهب واحدة من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المصريين، لأن المعدن الأصفر واحد من المقتنيات التي يحبذ المصريون اقتناءها والاستثمار فيها، خاصة أن الاستثمار في الذهب عادة ما يكون مُربحا، ومن النادر الخسارة فيه.

وشهدت أسعار الذهب في الأسواق في الفترة الأخيرة، الكثير من التراجعات والانخفاضات، وسط توقعات بأن السبب وراء هذه الانخفاضات هي الأنباء الخاصة بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس، وما سيكون له تأثير إيجابي على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن أسعار الذهب العالمية شهدت تراجعا واضحًا في الفترة الأخيرة، إذ أن سعر الأوقية وصل لـ 1918 دولار بعدما كانت بـ 1950 دولار، لافتا إلى أن أسعار الذهب في مصر تراجع بشكل واضح حيث سجل تراجع بقيمة 20 جنيه وهو تراجع محدود.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن أسعار الذهب في الوقت الحالي يعتبر مناسب جدا وفقا للأسعار العالمية، إذ أن السعر أصبح شبه مساوٍ للأسعار العالمية على الرغم من رؤية البعض أن السعر في الوقت الحالي يعد مرتفع بعض الشيء.

وتابع مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أن مبادرة زيرو جمارك أثرت بشكل واضح على سعر الذهب في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن وزارة التموين قدمت طلب لمجلس الوزراء بمد فترة مبادرة زيرو جمارك بعد تأثيرها الواضح على أسعار الذهب.

وزف مستشار وزير التموين لشؤون الذهب بشرى سارة قائلا إنه بعد انضمام مصر لبريكس سيكون حدث اقتصادي قوي جدا، وله علاقة قوية جدا بأسعار الذهب، إذ أنه سيساعد في تقوية الجنيه المصري، ويعطيه فرصة للثبات.

وشهدت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية انخفاضا على مستوى جميع الأعيرة، حيث سجل عيار 21، وهو الأكثر شهرة في الأسواق، حوالي 2,210 جنيه للجرام.

وتواصل أسعار الذهب اليوم، الخميس، حالة تراجع، حيث بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:-

عيار 24 بيع 2,514 شراء 2,526

عيار 22 بيع 2,305 شراء 2,315

عيار 21 بيع 2,200 شراء 2,210

عيار 18 بيع 1,886 شراء 1,894

عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,473

عيار 12 بيع 1,257 شراء 1,263

الاونصة بيع 78,194 شراء 78,550

الجنيه الذهب بيع 17,600 شراء 17,680

الكيلو بيع 2,514,286 شراء 2,525,714