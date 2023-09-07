بأسعار مخفضة.. قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023

يبحث الكثير من المواطنين عن معرفة السلع التموينية لشهر سبتمبر وذلك بالتزامن مع قرار إلغاء الأرز من قائمة السلع التموينية.

وتشمل قائمة السلع للشهر الجاري 31 سلعة، حيث يواصل المواطنون من أصحاب بطاقة التموين استلام حصصهم من السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 من منافذ التموين المنتشرة في محافظات الجمهورية المختلفة.

وبشأن موقف أرصدة عدد من السلع الأساسية، فقد طمأن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين أن لدى مصر مخزونًا من القمح يكفي لـ 4.6 شهر، والذي يعدُ رصيدًا جيدًا جدًا، منوهًا إلى أنه تم لأول مرة شراء 125 ألف طن زيت عباد وصويا، وبالتالي لدينا حاليًا احتياطي متوافر من زيت الطعام، يصل لنحو 6 أشهر من زيت التموين، هذا بخلاف المتواجد من الزيت في الأسواق.

وأضاف أن الرصيد الحالي من سكر التموين يكفي حتى بداية الموسم في شهر فبراير، كما تتوافر كميات من الأرز في منافذ التموين، تغطي احتياجاتنا، خاصة مع اقتراب موعد الحصاد للموسم الجديد، الذي يعدُ موسمًا مبشرًا، موضحًا أنه فيما يتعلق باللحوم، فلدينا رصيد متوافر في منافذ التموين، بأسعار مناسبة، من اللحوم الهندية والبرازيلية والسودانية، كما يتم استيراد كميات كبيرة من اللحوم من جيبوتي.

وذكر أنه ستتم زيادة ضخ كميات من السلع المختلفة في منافذ التموين المتنوعة، بأسعار مناسبة، حتى يُسهم هذا الإجراء في إحداث التوازن المطلوب، مؤكدًا المضي في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء مخازن استراتيجية لتأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفيما يلي اسعر بعض السلع التموينية:

- يبلغ سعر السكر ضمن قائمة أسعار التموينية لشهر سبتمبر 2023: سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

- يبلغ سعر الزيت ضمن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023: زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

- يبلغ سعر المكرونة ضمن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023: المكرونة 800 جم بـ 13.00 جنيها- المكرونة 400 جم بـ 6.5 جنيه.

- يبلغ سعر الشاي ضمن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023: شاي ناعم 40 جم بـ 5 جنيهات.

- يبلغ سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بـ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023: 18 جنيهًا.

- يبلغ سعر الدقيق ضمن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023: الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.

- يبلغ سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بـ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023: 3 جنيهات.

- يبلغ سعر المربى أنواع 350 جرامًا بـ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023: 16 جنيهًا.

- يبلغ سعر الجبن الأبيض بـ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023: الجبن الأبيض زنة 125 جراما بـ 4.5 جنيه- الجبنة تتراباك 500 جم بـ 14 جنيهًا- الجبنة تتراباك 250 جم بـ 7.50 جنيه.

- يبلغ سعر الفول المعبأ 500 جم بـ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023: 9 جنيهات.

- يبلغ سعر العدس المجروش 500 جم بـ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023: 21 جنيهًا.