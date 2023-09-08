في غياب صلاح.. الأناكوندا يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا

يلتقي منتخب مصر لكرة القدم تحت قيادة البرتغالي روي فتيوريا مساء اليوم الجمعة مع منتخب إثيوبيا في ختام مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

موعد مباراة منتخب مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا وإثيوبيا عند تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يتم إذاعة لقاء منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب إثيوبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ومن خلال البث الأرضي لقناة تايم سبورتس.

تشكيل منتخب مصر الوطني المتوقع

واستقر البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر على تشكيل الفراعنة لمواجهة إثيوبيا مساء اليوم الجمعة الذى جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، محمود حمادة، حمدي فتحي طارق حامد.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ، مصطفى محمد الملقب بالأناكوندا وعمر مرموش.



ويغيب محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن اللقاء بعدما تم إعفاءه عن هذه المواجهة من قبل الجهاز الفني للفراعنة.

منتخب مصر يسعى لرد الاعتبار أمام إثيوبيا

ويدخل منتخب مصر الوطني تحت قيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، لقاء اليوم، بعد أن ضمن التأهل إلى كأس أمم أفريقيا عقب تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، قبل غينيا بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، ومالاوي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل منتخب إثيوبيا بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويسعى منت مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، لرد الاعتبار أمام المنتخب الضيف لكونه المنافس الوحيد الذي تمكن من الفوز على منتخبنا بهدفين دون رد، بالجولة الثانية من عمر التصفيات وقت تولي إيهاب جلال القيادة الفنية، كما يسعى فيتوريا للوقوف على مستويات بعض العناصر قبل حسم مصيرهم في المعسكرات المقبلة.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 12 نقطة في حين يأتي منتخب غينيا في المركز الثاني وضمن التأهل سويًا بتواجد الفراعنة في المقدمة في حين يتذيل منتخب إثيوبيا المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع مالاوي وخرجا من الحسابات.

