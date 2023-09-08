أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنوك مصر| استقرار الدولار.. تراجع الإسترليني ..الذهب عيار 21  يسجل 2220 جنيها 

أسعار العملات والذهب



الدولار يسجل 30.95جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني يسجل 38.57جنيه للبيع

اليورو يسجل 33.15جنيه للبيع

الريال السعودي يسجل 8.25جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 8.42جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 100.37جنيه

الذهب عيار 21 يسجل 2220 جنيها للجرام



يستعرض موقع "صدى البلد "من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل العملات الأجنبية والعربية الذهب.





تراجع مستمر في أسعار العملات الأجنبية في مصر



تراجعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري حيث انخفاض سعر بشكل ملحوظ سعر صرف الجنيه الإسترليني واليورو، في بنوك مصر والأهلي والبنك المركزي.



العملات الأجنبية

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقابل سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلة 32.86جنيه للشراء و 33.10 جنيه للبيع مقارنة 33.56 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 46 قرشا.



بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 38.27 جنيه للشراء و 38.59 جنيه للبيع مقابل 39.21 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 62 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.39جنيه للشراء 34.62 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر



وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .



بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 32.86جنيه للشراء و 33.10 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 38.27جنيه للشراء و38.59جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 34.40جنيه للشراء 34.62جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي



واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و30.95جنيه



وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33 جنيه للشراء و33.15 جنيه للبيع مقارنة 33.63 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 58 قرشا.

وانخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 38.40جنيه للشراء و 38.57 جنيه للبيع مقارنة 39.20جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 63 قرشا.





وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم ليسجل 34.53جنيه للشراء و34.69جنيه للبيع .





أسعار العملات العربية



تباينت أسعار العملات العربية فى البنوك العاملة في مصر علي مدار تعاملات الاسبوع الماضي.





وسجلت أسعار العملات العربية في البنوك الثلاث كالتالي:



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي :

الدينار الكويتي يسجل 100جنيه



وسجلت العملات العربية تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:



سجل سعر صرف الدينار الكويتى-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصرى 99.06 جنيه للشراء و 100جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .



سعر الدرهم الإماراتي



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .



سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46جنيه للبيع

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وجاءت أسعار العملات العربية خلال الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.74 جنيه للشراء و 100جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع



سعر الدرهم الإماراتي



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع



أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وسجلت العملات العربية في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :



سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.91جنيه للشراء و 100.37جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .



سعر الدرهم الإماراتي



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49جنيه للبيع



العملات العربية الأعلى عالميا



وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.



أسعار الذهب اليوم الجمعة



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2537 جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2326جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2220جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1903جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1480جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1269جنيهًا .

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17760 جنيه.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 2.5 مليون جنيه .

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1926 دولار

أسعار المصنعية والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.



