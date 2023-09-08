تراجع مستمر بأسعار العملات الأجنبية في مصر

تراجعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري حيث انخفاض سعر بشكل ملحوظ سعر صرف الجنيه الإسترليني واليورو، في بنوك مصر والأهلي والبنك المركزي.





العملات الأجنبية

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقابل سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلة 32.86جنيه للشراء و 33.10 جنيه للبيع مقارنة 33.56 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 46 قرشا.



بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 38.27 جنيه للشراء و 38.59 جنيه للبيع مقابل 39.21 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 62 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.39جنيه للشراء 34.62 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر



وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .



بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 32.86جنيه للشراء و 33.10 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 38.27جنيه للشراء و38.59جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 34.40جنيه للشراء 34.62جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي



واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و30.95جنيه



وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33 جنيه للشراء و33.15 جنيه للبيع مقارنة 33.63 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 58 قرشا.

وانخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 38.40جنيه للشراء و 38.57 جنيه للبيع مقارنة 39.20جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 63 قرشا.



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم ليسجل 34.53جنيه للشراء و34.69جنيه للبيع .