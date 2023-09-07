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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الدولار.. انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

أسعار النفط
أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، بمقدار 1 دولار للبرميل بسبب قوة الدولار الأمريكي وتوقعات ضعف الطلب الدولي.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.00 دولار، أو 1.11٪، إلى 86.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:03 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضا بمقدار 1.00 دولار، أو 1.14٪، إلى 86.54 دولار.

وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بي أو كي فاينانشال: “تشعر العقود الآجلة للنفط الخام ببعض الضغوط التصحيحية من ارتفاع جديد في مؤشر الدولار الأمريكي بالإضافة إلى المزيد من الأرقام الاقتصادية الضعيفة من منطقة اليورو، حيث نما النشاط الاقتصادي بنسبة 0.1٪ مقابل 0.3٪ المتوقعة”.

وفي وقت من سابق، انخفضت احتياطيات النفط في أمريكا، باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي، بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، حيث تراجعت بمقدار 6.3 مليون برميل، أو 1.5%، إلى 416.6 مليون برميل، بحسب المراجعة الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية.

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وانخفض احتياطي النفط في أكبر محطة في الولايات المتحدة في كوشينج إلى 27.4 مليون برميل من 29.2 مليون.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 2.7 مليون برميل (1.2%)، إلى 214.7 مليون برميل.

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