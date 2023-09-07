فاق التوقع .. انخفاض هائل في مخزونات النفط الأمريكية

انخفضت احتياطيات النفط في أمريكا، باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي، بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، حيث تراجعت بمقدار 6.3 مليون برميل، أو 1.5%، إلى 416.6 مليون برميل، بحسب المراجعة الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية.

وانخفض احتياطي النفط في أكبر محطة في الولايات المتحدة في كوشينج إلى 27.4 مليون برميل من 29.2 مليون.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 2.7 مليون برميل (1.2%)، إلى 214.7 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 0.7 مليون برميل (0.6%) إلى 118.6 مليون برميل، وكان من المتوقع زيادة قدرها 0.2 مليون.