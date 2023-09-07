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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يغلق على ارتفاع وسط توقعات سحب من المخزونات الأمريكية وشح ‏المعروض

صدى البلد

سجلت أسعار النفط ارتفاعا  عند التسوية متراجعة عن انخفاضاتها ‏المبكرة مع توقع المتعاملين مزيدا من السحب من مخزونات النفط الخام الأمريكية ‏بعد تمديد السعودية وروسيا للخفض الطوعي لإمداداتهما.‏


وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية ارتفاعا 56 سنتا إلى 90.60 دولار ‏للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 ‏سنتا إلى 87.54 دولارا. وارتفع كلا الخامين القياسيين دولارا واحدا ثم قلصا ‏مكاسبهما.‏


وقال بوب ياوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في بنك ميزوهو "لدينا إمدادات خام ‏منخفضة جدا في الولايات المتحدة، حيث أدت عدة أسابيع من السحب الكبير من ‏النفط الخام إلى ارتفاع الأسعار".‏


وقدر 6 محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام الأميركية ‏انخفضت في المتوسط بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من ‏سبتمبر .‏


وجرى الاستطلاع قبل صدور تقارير عن معهد البترول الأمريكي في الساعة ‏‏4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2030 بتوقيت جرينتش)، ومن المقرر أن تصدر تقارير إدارة معلومات الطاقة الأميركية الساعة ‏‏11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت غرينتش) اليوم الخميس.‏


وتأتي كلا المجموعتين من البيانات بعد يوم واحد من المعتاد بسبب عطلة عيد ‏العمال بالبلاد يوم الاثنين.‏


وأعلنت السعودية وروسيا  تمديد الخفض الطوعي لإمدادات النفط حتى ‏نهاية هذا العام. وستقلص السعودية الإمداد مليون برميل يوميا بينما ستخفض ‏روسيا 300 ألف برميل يوميا. وجاء هذا إضافة إلى خفض في أبريل اتفق ‏عليه العديد من أعضاء تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ‏‏(أوبك) وحلفاءها، ويستمر حتى نهاية 2024.‏


لكن ستراجع الدولتان أوضاع السوق شهريا وستتخذان قرارات إما بخفض أكبر أو ‏رفع للإنتاج.‏


وفي انعكاس للمخاوف المتعلقة بالإمدادات على المدى القريب، جرى تداول العقود ‏الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر عند ‏‏4.13 دولار للبرميل فوق الأسعار في ستة أشهر. وبلغ الفارق المعادل للعقود ‏الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ما يصل إلى 4.88 دولار للبرميل، ‏وهو أيضا قرب أعلى مستوياته في تسعة أشهر.‏


وانخفضت أسعار النفط في وقت مبكر بسبب المخاوف من رفع أسعار الفائدة وقلق ‏المستثمرين بشأن الاقتصاد بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر آي.إس.إم لمديري ‏المشتريات في القطاع غير الصناعي جاء عند 54.5 مقارنة مع التوقعات البالغة ‏‏52.5.‏


ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار إلى 105.00 فوق أعلى مستوى له في ستة ‏أشهر عند 104.90 الذي لامسه خلال الليل. ومن الممكن أن يؤثر ارتفاع الدولار ‏على الطلب على النفط من خلال جعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات ‏الأخرى.‏


وحذر المحللون من أن ارتفاع الأسعار قد يؤثر على الطلب عندما تدخل المصافي ‏الأميركية فترة الصيانة في الفترة من سبتمبر أيلول إلى أكتوبر . وقد ‏تؤثر أيضا زيادة الإمدادات المحتملة من إيران وفنزويلا وليبيا.‏


وقالت شركة أبحاث آي.آي.آر إنرجي  إنها تتوقع أن تزيد مصافي ‏النفط الأميركية طاقة التكرير المتاحة بمقدار 274 ألف برميل يوميا للأسبوع ‏المنتهي في الثامن من سبتمبر 

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