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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيطرة على حريق بوحدة لتكرير النفط في إيران

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل أن السلطات الإيرانية أعلنت  السيطرة على حريق في وحدة تكرير النفط في مدينة آشتيان شمال غرب البلاد.

ولم تفد السلطات الإيرانية بأي تفاصيل عن الحريق أو هناك ضحايا ام لا.

البحرين تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إيران

في سياق آخر اعتقل الحرس الثوري الإيراني والاستخبارات، أعضاء شبكة ممولة من وزارة الخارجية الأمريكية لتنظيم أعمال شغب بالبلاد. 

ونقل موقع "إيران إنترناشيونال"، أن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات ذكرت، في بيان مشترك، إلى أنه تم اعتقال عدد من المواطنين بتهمة "تنظيم أعمال شغب".

فيما ذكر موقع “الميادين” التفاصيل، قائلًا إن دائرة استخبارات الحرس الثوري ووزارة الأمن الإيرانية، أعلنت أمس  الأربعاء، تفكيك شبكة تمهّد لأعمال شغب في البلاد.

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