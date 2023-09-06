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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إيران

البحرين - علم
البحرين - علم

استنكرت البحرين تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية فيما يتعلق بأوضاع السجناء في مملكة البحرين، معتبرًا هذه التصريحات تدخلاً في الشأن الداخلي لمملكة البحرين بهدف إثارة الفتنة وبث الفرقة.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية؛ فقد شدد مجلس الشورى على موقف مملكة البحرين الرافض لأية تدخلات في شأنها الداخلي، مشيدًا بالآليات التي تتخذها المملكة من أجل حماية حقوق الإنسان والمحافظة عليها، وحرص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، على الاطلاع على عدد من المطالب الإدارية التي قدمها بعض النزلاء، ورفع تقرير مفصل للجهات المعنية.

كما أكد المجلس على ضرورة تحري المسؤولين الإيرانيين للدقة في تصريحاتهم، وعدم تداول المعلومات المغلوطة التي تسيء إلى العلاقة بين البلدين، مشددَا على ضرورة احترام المواثيق والعهود الدولية التي تدعو إلى احترام حسن الجوار، بما يكفل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

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