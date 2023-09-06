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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية البحرين يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني

شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية(160) الذي عقد اليوم 6 سبتمبر 2023م، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وبحضور الوزراء ورؤساء الوفود، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.


وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتقارير التي أعدتها الأمانة العامة للجامعة والمتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين 159-160.


كما ناقش الوزراء عددًا من القضايا السياسية المهمة، من بينها القضية الفلسطينية ، والشؤون العربية والأمن القومي، والشؤون السياسية الدولية، والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان، وصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، وغيرها من القضايا الملحة على الساحة العربية والإقليمية والدولية.


كما شارك سعادة وزير الخارجية في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي ترأسها المملكة العربية السعودية. واجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية التي ترأسها جمهورية مصر العربية.


وقد صدر عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري عدد من القرارات المتعلقة بالعمل العربي المشترك ودفع مسيرة التعاون المشترك نحو مزيد من الترابط والتكامل، وتأكيد مواقف الدول العربية تجاه مختلف التحديات والقضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز جهود الدول العربية للحفاظ على أمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعوبها للنماء والازدهار.

وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، المدير العام لشؤون وزارة الخارجية، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.

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