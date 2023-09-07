شركة شحن يونانية تعترف بتهريب النفط الإيراني

اعترفت شركة شحن يونانية بالذنب في تهريب النفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات، ووافقت على دفع غرامة قدرها 2.4 مليون دولار، وفقا لوثائق المحكمة الأمريكية التي تم الكشف عنها حديثا والتي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، يوم الخميس.

تسلط ملفات المحكمة الضوء أيضًا على العالم السري لتهريب النفط الخام الإيراني في مواجهة العقوبات الغربية منذ انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 - وهي العملية التي زاد حجمها خلال هذا العام.

تستولي الولايات المتحدة وحلفاؤها على شحنات النفط الإيرانية منذ عام 2019. وقد أدى ذلك إلى سلسلة من الهجمات في الشرق الأوسط المنسوبة إلى الجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى استيلاء القوات العسكرية وشبه العسكرية الإيرانية على السفن مما يهدد الشحن العالمي عبر مضيق هرمز. وهو المصب الضيق للخليج الذي يمر عبره 20% من نفط العالم.

تعتمد وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها حديثًا على صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الوثائق، لإظهار أن سفينة السويس راجان سعت إلى إخفاء تحميلها للنفط الخام الإيراني من إحدى الناقلات.

ظلت السفينة لعدة أشهر في بحر الصين الجنوبي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لسنغافورة قبل أن تبحر فجأة إلى ساحل تكساس دون تفسير. وأفرغت السفينة حمولتها إلى ناقلة أخرى أفرجت عن نفطها في هيوستن في الأيام الأخيرة. وتؤكد وثائق المحكمة التي شوهدت يوم الخميس أن الحكومة الأمريكية استولت على النفط.

واعترف محامي شركة Empire Navigation، أبوستولوس توركانتونيس، بالذنب في أبريل في تهمة واحدة وهي انتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن عائدات تهريب النفط الإيراني تدعم قوة القدس، وهي وحدة التدخل السريع التابعة للحرس الثوري والتي تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتربط وثائق المحكمة الحرس الثوري بالتجارة التي تشمل مئات السفن التي تحاول إخفاء تحركاتها ويمكنها إخفاء ملكيتها من خلال شركات وهمية أجنبية.

أصبح التأخير في تفريغ حمولة سفينة السويس راجان قضية سياسية أيضًا بالنسبة لإدارة بايدن حيث ظلت السفينة لعدة أشهر في خليج المكسيك، ربما بسبب قلق الشركات بشأن التهديد من إيران.

هذا العام، تجاوزت صادرات النفط الإيرانية في الغالب مليون برميل يوميًا على الرغم من العقوبات الأمريكية، وفقًا لشركة بيانات السلع الأساسية كبلر. وأظهرت بيانات كبلر أن الإنتاج تجاوز في مايو ويونيو 1.5 مليون برميل يوميًا، بينما بلغت الأرقام في أغسطس 1.4 مليون برميل يوميًا. ويُعتقد أن الصين هي المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، ومن المحتمل أن يكون ذلك بخصم كبير.