الدينار يهبط والريال يستقر.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة

شهدت أسعار العملات العربية فى البنوك العاملة في مصر تباينا علي مدار تعاملات الأسبوع، حيث تراجع الدينار الكويتي فيما استقرا الريال السعودى والدرهم الإماراتي.



ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر.





أسعار العملات العربية





الدينار الكويتي يسجل 100 جنيه



وسجلت العملات العربية تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:



سجل سعر صرف الدينار الكويتى-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصرى 99.06 جنيه للشراء و 100جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف الريال السعودى الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .



سعر الدرهم الإماراتي



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .



سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46جنيه للبيع





أسعار العملات العربية فى بنك مصر





وجاءت أسعار العملات العربية خلال الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.74 جنيه للشراء و 100جنيه للبيع .





سعر الريال السعودي



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع



سعر الدرهم الإماراتي



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع



أسعار العملات العربية فى البنك المركزي





وسجلت العملات العربية في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :



سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.91جنيه للشراء و 100.37جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .



سعر الدرهم الإماراتي



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .





سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الجمعة في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49جنيه للبيع



العملات العربية الأعلى عالميا



وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.











