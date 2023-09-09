تبدأ من 85 جنيها.. أسعار حلاوة المولد مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية

أعلن اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تطوير مصنع "فينوس" للحلويات والعصائر التابع للشركة ضمن خطة تطويرية شاملة للمصنع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 50 مليون جنيه.

وأضاف عصام البديوى، أن المصنع سيقوم بطرح حلوى المولد في المنافذ التابعة له بأسعار منخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق، لافتا إلى أنه سيتم طرح علب بأوزان تتراوح من كيلوجرام إلى 5 كيلوجرامات وبأسعار تبدأ من 85 حنيها للكيلو جرام حسب مكونات العلبة.

سعر العلبة الكيلو 85 جنيه، وعلبة وزن كيلو جرام لوكس سعرها 100 جنيه

سعر علبة وزن 2 كيلو جرام سادة لوكس مبلغ 200 جنيه، أما وزن 3 كيلو جرام سادة لوكس سعرها حاليًا 350 جنيه

سعر علبة وزن 5 كيلو جرام سادة لوكس 600 جنيه، ووصل سعر علبة وزن 2 كيلو فاخرة مكسرات 300 جنيه

سعر علبة وزن 3 كيلو فاخرة مكسرات حاليًا 450 جنيهًا، كما وصل سعر علبة وزن 5 كيلو فاخرة مكسرات 750 جنيهًا

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تطوير مصنع "فينوس" للحلويات والعصائر التابع للشركة بتكلفة 13.8 مليون جنيه تضمنت تطوير خطوط إنتاج العصائر والمربات لتزيد الطاقة من 800 إلى 1000 طن لتبلغ حاليا 2500 طن سنويا، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول إلى طاقة 3000 طن سنويا.

كما أن المرحلة الثانية من الخطة بتكلفة 30 مليون جنيه لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من الحلاوة الطحينية لتبلغ 4000 طن سنويا، فيما تتضن المرحلة الثالثة تطوير خطوط إنتاج البسكويت لتتضمن أنواع مختلفة بتكلفة 6.2 مليون جنيه.

عَلى جانب آخر تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.