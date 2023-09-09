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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأوقاف تكرم 700 طفلاً للمرة الأولى في إطار البرنامج التثقيفي للنشء

اوقاف دمياط
اوقاف دمياط

 أقامت مديرية الأوقاف بدمياط  احتفالاً بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر ، لتكريم ٧٠٠ طفلا من أطفال البرنامج التثقيفى وذلك للمرة الأولى التى يتم تكريم هذا العدد الكبير من الأطفال ...

هذا وقد أنابت محافظ دمياط، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد فى حضور هذا الاحتفال ، والذى نقل تحيات وتهنئة المحافظ لأبنائها وبناتها ، كما أشار فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف بدمياط إلى دعم محافظ دمياط المستمر لأنشطة المديرية والذى ينبع من ايمانها الشديد بأهمية التعاون للوصول بالمبادرات الدعوية والثقافية للنشء وتوعيتهم بالفكر الوسطى المستنير، حيث أهدى الدكتورة منال عوض درعًا تذكاريًا تقديرًا لتلك الجهود تسلمه عن سيادتها السكرتير العام المساعد..

فيما وقد تضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم و فقرات إنشاد دينى ومدح الرسول الكريم قدمه أبناء وبنات البرنامج ، واختتمت فعالياته بتوزيع الدروع وشهادات التقدير على الأطفال.

توصيل كابلات الفايبر والغاز داخل المنطقة الحرة بميناء دمياط

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