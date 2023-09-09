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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم المدمج جامعة القاهرة يعلن مصروفات الدبلومات للعام الدراسى 2023-2024

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 أعلن الدكتورعصام جميل مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ، عن فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بدون شرط التقدير وبنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

أشار مدير المركز ، إلى أنه يشترط للقبول بالدبلومات أن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به ، مؤكدا على أن مدة الدراسة سنة واحدة مقسمة إلى فصلين دراسيين.

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مصروفات الدبلومات 
 

الدبلوم المهنى للمحاسبة 6200 جنيه

دبلوم التربية الخاصة فى مرحلة ما قبل المدرسة 6050 جنيه

خدمة التغذية التطبيقية  6200 جنيه

دبلوم إعداد معلمي العربية للناطقين بغيرها 6050 جنيه

دبلوم الإعلام الرياضى 6050 جنيه

 

جامعة القاهرة الدبلومات مصروفات الدبومات

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