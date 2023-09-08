نائب رئيس جامعة القاهرة يكشف الأوراق المطلوبة للكشف الطبي على الطلاب الجدد

أعلنت جامعة القاهرة، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ليتم إجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية.

وأوضحت جامعة القاهرة أنه سيتم تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات؛ منعًا للتكدس، ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة، حرصًا على سلامة الطلاب، حيث من المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم 16 سبتمبر للطلاب الجدد، على أن ينتهي يوم 12 أكتوبر.

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه على الطلاب الجدد، الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط المخصص https://www.medcheck.cu.edu.eg وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم، وهي كالتالي:

1- إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة.

2- صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة.

3- طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع.

4- سداد رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري.